自由開講》為何非「罷」不可？ 藍委強推惡法害國傷民！

◎ 林祚長

有一位朋友在我的臉書留言，他說他反對大罷免，認為選上後就該讓他們繼續做下去，如果立法有不好地方，再改進即可。他也不認為法院直播有何不好，即使不好，實施後可以再改善。又說要懂得去看一件事的善，去消除它的惡，來成就它的美。這才是一個真正的善的循環，而不是批評它的惡，否決它的善，來成就背後的立場問題。

我想他的看法應該也代表部分反罷免的心聲，所以寫這篇長文加以說明，為何要大罷免現任的藍委？他們到底立了什麼惡法？做了那些對國家與人民不利之事，有需要現在去罷免他們嗎？難道不能在他們所立的法加以改進，去消除它的惡，成就它的美嗎？

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基本上，在做人處世上，他的見解大致上沒有錯，但是立法院立法和審查預算的好壞，關係在國家興衰與存亡，世世代代台灣人民的福祉，就不能只是這樣想了，因為這是不同層面的議題。

大罷免藍委是公民團體發起，反共護台志工聯盟記者會、聯電創辦人曹興誠（左三）等人出席，號召民眾全力支持。（資料照）

一、 罷免權是憲法賦與我們公民的權利。

立委是要受人民監督的，如果立委的表現讓人民失望、不滿，我們是可以依法來罷免他們的。這次大罷免是由無黨無派的民團和教授、律師、作家等等有識人士所發起，民進黨是呼應這活動的。就像以往的野百合、太陽花、青鳥等運動，是民間包括教授、學生、律師、作家等等無黨無派的有識之士發起，民進黨隨後再呼應。

憲法第17條規定：「人民有選舉、罷免、創制、複決之權」，第133條規定：「被選舉人得由原選舉區依法罷免之」，罷免係憲法賦予人民之基本政治權利。選舉權作用在於選賢與能，罷免權的設計，則期許民選公職人員能自我警惕，並具有監督及汰換不適任之民選公職人員的功能。我們透過選舉權與罷免權之行使，可使政治以民意為依歸，落實真正的民主政治。

當民間人士發起連署罷免藍委運動，是到街頭設攤，一票一票請人提議、連署，但國民黨的罷免綠委運動，卻是在各地方黨部以違法方式偽造提議書、連署書。國民黨這樣做，對嗎？合法嗎？有尊重民意嗎？

二、 藍白委所立的法是惡法嗎？難道不能改進嗎？沒有配套措施可以加以改善嗎？不能有善的循環嗎？

基本上，國會立的法律，除了憲法法庭判決他們違憲無效，或由國會多數黨開會從新修改法案，送請委員會和國會三讀通過外，無從改善!

但是，國民黨和民眾黨聯合修改憲法訴訟法，將憲法法庭的判決人數要件變更後，又否決總統所提名的大法官人選，憲法法庭已陷於停擺中。藍白立委更不會自行提案修法。這樣，如何改善？如何善的循環？

他們這一年所通過的有爭議的法案如下：

立法院通過國會擴權法案，民眾擁進立法院周圍抗議。（資料照）



1. 國會擴權法案： 藍白立委通過國會擴權法案，立法權大舉侵害其他司法院、監察院甚至是總統府和行政院的職權。此修法既不符立法程序正義，且違反現行憲法精神和規範，引發公民團體號召數萬民眾（青鳥行動）包圍立法院。對於藍白陣營的修法，綠委以及總統府、行政院和監察院則是聲請釋憲來作為反制，都已經憲法法庭判決違憲無效。

2. 修改憲法訴訟法法和否決新大法官的任命

憲法法庭判決立院擴權法案無效，但是藍白立委惱羞成怒，藉由修改憲法訴訟法和否決新大法官的任命，讓憲法法庭不足判決人數，而癱瘓憲法法庭運作。這使得立院所立的法，變成太上皇，憲法法庭（大法官所組成）因人數不足，無從判決立院的立法是否違憲，剩下來只有公民的大罷免才能撥亂反正，再次修正這些法案了。

3. 修改罷免提議人和連署人都須附身分證影印本，增加連署罷免權行使的困難度，降低參與連署的意願，因為大家擔心個資外洩，會被不法人士拿去做不法之事。

4. 財劃法：修改後，中央政府須每年多分3千多億元給地方政府（目前縣市政府多為藍營執政），地方政府每年多了3千多億的經費，可以自行運用，卻不准中央政府削減給地方的補助。這是肥了地方，瘦了中央。這要如何改善，達到善的循環？

5.大刪凍中央政府總預算： 藍白大砍中央政府2075億元總預算，删減金額是往年的6倍以上; 凍結金額約2600億元，是近3年平均凍結數的20倍。且大多數是各部會的業務費用，導致弱化中央各部會的功能。以國防相關預算為例，藍白立委共删了八十多億預算，凍結近八百多億預算，這會影響我們國防能力，讓民主國家陣營懷疑我們保衛自己國家的決心，使得對岸中國有機可趁來併吞我們。

除此以外，因為監察院監督總統選舉候選人的政治獻金流向，導致柯文哲被爆出違法金流，因此他們懷恨在心大删凍監察院業務預算，使得監察院無經費舉辦國際人權活動，甚至監察委員外出公務車的油費也被删滅，只能自己先墊付。巧婦難為無米之炊，這要如何做到善的循環？

6.修改法院訴訟法。

修改後，法院審判可以網路直播，這是違反人權，侵犯隱私，影響法官審判，證人出席作證的真偽，而且會助長網路覇凌和公審，幾乎所有法官、檢察官、律師、學者都反對的事。一旦實施了，所有當事者都成為網路霸凌和公審的對象，而且影像永久保存，這要怎樣善的循環？以上這些法案是不是惡法？如果我們坐視不管，能變成善的循環嗎？

國民黨立委提出「國家安全戰略法草案」，經民連與罷團痛批，國民黨企圖剝奪總統國安職權，呼籲全民罷免下架藍委。（資料照）

三、如果現在不去罷免國民黨立委會怎麼樣？

為什麼不能讓他們做滿任期？如果現在不去罷免這些國民黨的立委，讓藍白立委在國會成為少數黨，那他們就會變本加厲，肆無忌憚，未來還會有以下的法案將成為法律，繼續傷害我們的國家和人民。

1.修改兩岸關係條例，將兩岸爭執變成内政化，金門、馬祖可以和對岸達成協議，無需由中央政府主導亦無須國會決議立法通過。

2. 中央政府總預算，包括 國防、外交、内政等等部會的預算會再被大量删凍，影響國家安全和人民福利，能監督國會立委和各政黨政治獻金的監察院以及司法院大法官憲法法庭的釋憲都會繼續停擺，不能發揮功用。

3. 修改中配入籍年限六年改成四年。

早在中國國民黨籍總統馬英九時期，就將中配原本 8 年入籍縮改為現行的 6 年，而國民黨又進一步想要求再縮短為 4 年。對於放寬中配入中華民國國籍，將會造成我國勞、健保負擔加重，以及影響台灣未來的選舉。

4. 修改國家安全戰略法，被質疑架空總統職權、讓立法院掌控台灣整體國安戰略的《國家安全戰略法》。

現行憲政體制下，總統是三軍統帥，能決定國家安全大政方針。但國民黨版的《國家安全戰略法》草案卻將國家安全事項的提出者改為行政院，同時透過質詢、預算報告等設計，使其受立法院監督。如此國家安全機密會被爆光，總統的權力會被大幅限縮。

5. 修改投票增加不在籍投票，以及罷免公職人員，要罷免票須高於當選得票數。

不在籍投票包括，通訊投票、代理投票、提前投票、移轉投票、電子投票、設置特別投票所等多種方式，在台灣爭議多年。尤其在近年中國滲透威脅日益嚴重下，若是不在籍投票無法滿足「秘密投票」和資安情況下，恐成民主大災難。而罷免票須高於當選得票數，大大限縮了公民罷免權的行使。

6. 終止公教年金改革。

藍白已在上會期攜手先提出將警消年改停止，甚至修法讓基層員警月退將比公務員最高職等的次長還高，但未送到行政院。若没有被罷免，他們下一步就是終止公教年金改革，將會拖垮我們國家的財政。

上述即將立法成案，是不是惡法？若我們坐視不管，能變成善的循環嗎？



如果大罷免不能成功，台灣將停滯不前，内部將會陷於分裂、動盪、不安，將會被對岸中國有機可乘，在裡應外合之下，被對岸併吞。

覆巢之下，無完卵，自己國家要自己救，要大罷免藍委來救我們的國家!

（作者為政大EMBA企管碩士）

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