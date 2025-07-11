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自由開講》團結台灣 首要解決國家認同問題

2025/07/11 15:00

◎ 朱孟庠

賴清德總統宣布啟動「團結國家十講」活動，第二講提及「兩件事會影響台灣團結，就是主權與國家認同。」「現在我們要團結抵抗外來併吞」，賴總統表示「台灣是主權獨立國家，反共、護台是主流民意與最大公約數。」

賴總統視團結台灣為己任，他表示民進黨有二項等同黨綱的決議文，其一「族群多元國家一體決議文」，每個族群都是國家主人。不論先來後到應認同土地，守護主權。二戰後亞洲各國如韓、越、菲、馬來西亞…都是先由盟軍接收、託管，然後依聯合國獨立第1514 （15）號決議《予殖民地國家和人民獨立宣言》而獨立，遺憾台灣卻進入長達近半世紀的戒嚴，七十八年來無國之國，如「中陰身」之擺盪；更自2005年起中國國民黨失去中央政權後，則聯共制台，今舊勢力復辟，國會政變，條條法案為中共開後門。台灣的問題始終是在內部，親中勢力攪動，社會分裂，是時候了，台灣人的總統起身領導全民，指出國家方向，正面對決舔共集團。罷免主軸從毀憲亂政到反共保台，最後必進化成台灣意識的覺醒。

其二：「台灣前途決議文」也是主權國家決議文、獨立現狀決議文與民主決議文。一九四八年聯合國通過了「世界人權宣言」，指出任何地方的政府，其權力應該來自當地人民的授權，這個授權可以通過定期的投票來完成，總統強調：台灣是主權獨立的國家已有八成的民意認同，期待「透過一次又一次選舉罷免，一張又一張選票，千錘百鍊、百鍊成鋼，打掉雜質，淬鍊出捍衛主權，守護民主鋼鐵般意志。」

透過選戰，千錘百鍊後，這些雜質也將在民意與歲月的淘洗下褪去，中國意識會逐漸被台灣意識取代，過去黨國權貴或曾受白色恐怖奴化教育下的一代將不能再滋擾台灣，中青代才是未來台灣的主人。事實台灣大罷免本質就是中國認同與台灣認同之民主內戰，戰勝，除統毒、大團結，凝聚國家認同，「台灣的台灣」自然能迎向「世界的台灣」。

自由開講》團結台灣 首要解決國家認同問題賴政府強化台灣主體性，中配網紅「小微」因長期在社群上發布武統言論的影片，被移民署廢止依親居留許可。 （資料照）

賴政府強化台灣主體性，定位中國就是敵對勢力，從抓逃兵、清共配、領敵國身分證者註銷台灣國籍、揪賣台藝人、查假連署、辦盜個資公務員…賴十七項國家國安方向確定後，各部執行，賣台集團害怕了，喊出要罷免賴清德，卻節節失敗，終以31:0進入三階大罷免。

團結台灣二講強調「台海問題不單只是台灣問題，也是國際社會問題。」賴總統的意志讓中共及「共奴集團」恐懼，他領航台灣，走出中國的封鎖，進入世界，以民主鏈、第一島鏈、半導體供應鏈，展現台灣的重要性與關鍵價值，將台灣提升至國際格局。台灣絕不是「中國的台灣」，兩岸關係不能是「中國內戰」的延續，大罷免成功則清楚地告訴世界、告訴中共：主權在民，台灣人不做共奴。

大罷免清除「一中框架」，台灣意識全面覺醒，轉型正義、民主深化、本土教育步步深根，主體意識鞏固，國家認同明確，台灣將不再站在十字路口，全民團結下台灣終會是台灣人的台灣。2025年的台灣既已啟動民主內戰，全面開撕下就是國家方向的戰鬥，背水一戰，這場聖戰我們必贏！七月二十六日民主聖戰，歷史時刻，絕不缺席。
（雙和罷團志工，李登輝基金會前副秘書長）

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