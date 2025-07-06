黑熊學院》若失去國家主權，再多人上街頭也無法挽回

香港反送中示威行動中，有將近三分之一的香港人站上街頭。而香港抵抗威權的聲音，在短短五年間已幾乎消失在眾人視野。

◎黑熊學院

今年是香港國安法實施第五年，許多公民組織與政黨紛紛解散，因涉嫌違反國安相關條例被捕的「官方數據」超過300人。



若失去國家主權，再多人上街頭也無法挽回。（取自貼文）

香港反送中示威行動中，有將近三分之一的香港人站上街頭。而香港抵抗威權的聲音，在短短五年間已幾乎消失在眾人視野。



根據中央社報導，如今香港人的心態已轉變成：「不會去做那些有風險的事。」低調避險、不觸碰敏感地雷、選擇自保，已經是多數港人心境。



資深媒體人劉銳紹更提到：「即便如此政府仍沒有放鬆警惕，持續緊盯『軟對抗』。」



▌什麼是「軟對抗」？



簡單來說就是「不合作運動」。例如說「自己是香港人」，但不說自己是中國人；或在公共場合不講中文只講粵語，也會被視為一種「軟對抗」。



政府對所有人民進行的「思想審查」，他不僅是要求你遵守法律，更是會進行「服從性測試」，在主權及政治立場問題上要求你表態。



如果你不願意做，政府會利用各種手段騷擾你，或甚至利用各種名目立法，讓這種服從「名正言順」。



▌香港並非一夕沈淪



2014年，香港爆發雨傘革命，爭取「真普選」公民抗命運動。



2015年，香港銅鑼灣書店事件，書店五人陸續被中共當局跨境綁架、逮補。當時，言論與出版自由開始遭到破壞。



2017年，中國富商肖建華事件。據傳他涉及中共黨內鬥爭而被牽連，被人強行帶回北京調查受審。



肖建華2017年在香港「被失蹤」後不久，曾登報宣稱在國外治病，未被綁架。（歐新社、路透檔案照）

這可說是「港人治港」崩毀的代表性事件。「連他這種有權有勢的人都會任意被抓！」許多權貴富商紛紛逃到國外。



其後，就是我們熟悉的反送中事件，可見香港制度的破壞並非一朝一夕，這些源頭就是2012年底上台的習近平。



▌台灣立法院的荒腔走板



台灣這一年內就發生立院欲強行通過的離譜法案，例：國會擴權、中配6改4、財畫法法案修正、惡刪預算......等。



還包括《離島建設條例》，主張設離島自由貿易示範區，意圖創造中國商品利用台灣洗產地的破口；這正是美國現在透過對等關稅去大力防堵與制裁的關鍵。



陳永康等人提出《兩岸人民關係條例》，試圖限縮台灣政府的軍事應對選項。（資料照）

緊接著，陳永康等人提出《兩岸人民關係條例》，試圖限縮台灣政府的軍事應對選項。



最近一項爭議法案，就是藍白黨挾優勢三讀通過，要求修正《法院組織法》，意即要求法庭審判時開現場直播。



這無疑是破壞司法審判獨立與公平性。



遑論法庭直播時的審理內容、供述的筆錄，還可以重製、剪接跟變造，試圖透過「輿論審判」的方式施加壓力，影響法官心證的形成，從而危及審判的客觀性與公平性。



也因此，許多法界人士紛紛表達反對意見。



▌國家巨變並非一朝一夕造成



港台之間最大差異是，台灣擁有完整主權。



但人民若不加以關注與抵抗，放任部分立委隨意並無理修法與恣意妄為的破壞體制，國家主權仍可能在「切香腸戰術」的持續攻擊下，逐漸被壓制、限縮最終被剝奪。



身為台灣人，我們所擁有的一切，就建立在自由與民主。圖為罷團將罷免藍委之歌，唱進楊梅埔心夜市。（資料照）

香港文學巨擘倪匡在《追龍》曾說過：



「要毁滅一個大城市，不一定是天災，也可以是人禍，人禍不一定是戰爭，幾個人的幾句話，幾個人的愚昧無知的行動，可以令大城市徹底死亡。不必摧毁大城市的建築物，不必殺害大城市的任何一個居民，甚至在表面上看來，這個大城市和以前一樣，但只要令城市原來的優點消失，就可以令它毀滅死亡。」



身為台灣人，我們所擁有的一切，就建立在自由與民主。當我們不明白這一點，我們就無法捍衛它。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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