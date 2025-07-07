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自由開講》中共話術統治 只為美化施政成效

2025/07/07 19:00

◎ 郭索

中共統治下的語言環境，早已不再是傳遞事實、溝通民情的工具，而成為統治者美化政績、掩飾問題的權術。這種語言的腐敗，不單只是空洞詞藻的堆砌，更是一場對現實的系統性扭曲，一種「話術統治」的極致體現。其最根本的問題在於，它讓原本可以解決的社會問題，被話語包裝成不存在，讓群眾的不滿，被詞藻轉化為誤解與誤判，最終造成民意與政權之間無可挽回的信任斷裂。

中國公布的統計數字顯示，中國農村老人的每月平均養老金（退休金）不到200元人民幣，僅約台幣900元。（擷取自網路）中國公布的統計數字顯示，中國農村老人的每月平均養老金（退休金）不到200元人民幣，僅約台幣900元。（擷取自網路）

中共之所以熱衷創造各種荒誕而離地的詞彙，不是因為語言的創新，而是對真相的恐懼。將「貧困戶」改稱「待富群體」，並非為了激勵人心，而是逃避現實。此種表述刻意抹去貧困的真實存在，把結構性的社會問題化約為等待中的希望狀態，彷彿一切貧困只是暫時未富有，與制度無涉。這樣的語言，既粉飾了成就，也模糊了責任，使基層幹部與社會各界無法正視問題根源，更削弱了解決問題的政治意志。

更甚者，如將「減產」稱為「負增長」，這種話術已進入悖論的範疇。它故作理性，實則欺騙，將經濟下行的真相包裝為「理性預期調整」，彷彿一切跌落都是正向安排。對外，它混淆了外界對中國經濟真實狀況的判斷；對內，它遮掩了企業虧損與失業潮的嚴峻。這種話語設計者，其心可誅。將一國經濟現實交由一群語言工匠來重構，是對群眾智商的侮辱，也是對政策誠信的摧毀。

自由開講》中共話術統治 只為美化施政成效中共擅長各種話術，是統治策略的一部分。（美聯社檔案照）

話術統治的荒謬在於，它不斷將底層人民的苦難重命名。例如，將無法負擔基本生活開銷的群體稱為「價格敏感型人群」，實質是將貧困這一社會病灶包裹在理性中性語言裡，使得政治語言完全失去溫度與責任感。而當農民工在歲末年終討薪無門，竟被冠以「惡意討薪」之名，這不只是語言的羞辱，更是對法律正義的踐踏。更離譜的是，在疫情期間，一些地方官員竟將返鄉民眾稱為「惡意返鄉」，將人倫需求定義為敵對行為，這種做法，無異於將統治暴力合理化，將民怨妖魔化。

這一切並非偶然，而是中共政權統治策略的一部分。語言不再是認識現實的工具，而是製造現實的手段；話語不再是人民的聲音，而是權力的擴音器。表面看是穩定社會，實則是壓制真相與壓抑民意。這不只是語言的墮落，而是統治的敗壞。

要破解話術統治，首先就要恢復語言的誠實，還原事實的本來面貌。任何政權若真心為民，就應該讓語言回歸簡潔明確、直指問題本質的原點。用「貧困」而非「待富」，用「討薪」而非「惡意」，這不僅是對語言的尊重，更是對人民的基本誠意。倘若繼續沉溺於語言偽術與詞彙幻術之中，那麼不論口號如何高昂，政績如何包裝，最終也難逃民心的潰散與信任的崩毀。語言腐敗，是所有腐敗的前哨；話術統治，是權力虛妄的煙幕。若不警醒，則危矣。

（作者為自由業）

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