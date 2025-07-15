自由開講》中國無禮男竟要越南廠商 承認「台灣是中國的」！

◎ 張亞柔

近日，中國男子「大熊」在越南富國島參加招商會時，無預警以激烈言辭逼迫當地企業承認「台灣是中國的」，最終因非法參與商務活動遭越南政府驅逐出境。這樁荒唐的插曲，不僅凸顯中共長年來洗腦民眾的惡果，更揭露其正操弄所謂的「民間力量」，將政治鬥爭的前線擴展至全球每個角落。

此事件並非個案，而是中共體制性輸出「一中原則」的策略縮影。從大熊的言行不難看出，其所謂「義正嚴詞」不過是黨國教條的複誦。他不是在表達個人意見，而是被中共灌輸多年的結果——把對台威壓內化為「愛國使命」，甚至不惜踰越法律規範，在國際場合挑起政治衝突。

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中國一名男子「大熊」，日前前往越南參加一場投資大會，要求越南廠商承認「台灣是中國的」。（擷取自TikTok）

洗腦教育與輿論塑造

中共透過教育體制、主流媒體與網路審查，長年灌輸所謂的「一中原則」與「台灣必屬中國」的觀念，將對台問題簡化為民族認同，任何不同立場，不論來自台灣或國際，都會被標籤為「分裂國土」或「敵對勢力」。

這種洗腦式話術在島內也不斷滲透：透過親共媒體、網紅、假訊息與宗教、社團系統的「統戰資源」，妄圖讓部分島內民眾也成為「大熊式愛國者」，在國際社會上扮演中共擴張論述的馬前卒。

輸出戰狼、破壞規範

與過去官員直接施壓不同，如今中共更傾向鼓勵「自發性」的愛國行為，此舉掩蓋中共官方干預的痕跡，也塑造一種「全民族皆共識」的假象，企圖引導國際輿論。但正如越南此次處置所展現的，國際社會已開始察覺這種「民間鬥爭代理人」的本質。無論是利用觀光簽證進行政治活動，或在國際會議場域強迫他國表態，中共這套手法已違反國際禮儀與規範，也危及東南亞等區域的政治穩定。

別成為中共論述的傳聲筒

「大熊事件」正是警訊，如果台灣內部有人繼續被中共滲透、誤信統一承諾的虛假美好，終將被捲入這場國際笑話的風暴中。中共對台的政治鎮壓與法律威脅已到達明目張膽的地步，倘若我們不自覺地被其論述影響，甚至將其理念帶向國際，不僅自失立場，更會使國際降低對台的支持。

中國長期以「一中原則」的論述，不斷威嚇及打壓台灣的國際空間，是剝奪台灣主權。（本報合成／路透社、歐新社及法新社檔案照）

國際應共同反對中共話語霸權



對於中共擴張式的話語霸權，國際社會必須明確反制。越南的作法提供良好的示範：依法驅逐、堅拒表態、不被政治脅迫。未來，無論是國際企業、主辦單位或各國政府，都應強化對中共代理人操作的警覺，拒絕成為被中共操控的棋子。

當今中共不只對內箝制人民思想，更企圖將此套話語體系漂洋過海、滲透全球。台灣身為其眼中釘、國際民主陣營的一員，更應堅守立場，反對被扭曲成「一中工具人」。國際社會更應警醒，對這種戰狼滲透式宣傳堅決說不。

（作者為自由業）

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