沈榮欽國際視野》富士康從印度撤回中國籍員工，留下台灣籍員工

對蘋果而言，鑑於印度市場的高速成長，印度產能的擴張不僅是分散風險的手段，更是搶佔新興市場的策略選擇。若 2026 年達成目標，印度或將成為蘋果繼中國之後的第二大製造基地

◎ 沈榮欽

《彭博社》報導，富士康將超過 300 名中國籍工程師調離印度廠，回到中國。因為正值富士康將中國產線移轉到印度以分散風險的關鍵時期，而且是川普關稅戰談判之際，所以引發各界關注。

《彭博社》報導，富士康將超過 300 名中國籍工程師調離印度廠，回到中國。（取自貼文）

根據 Counterpoint Research 的計算，自從富士康兩年前開始在印度組裝 iPhone 以來，到今年年初時已生產全球 18% 的iPhone需求。隨著印度南方德瓦納哈利工廠全面投產，富士康在 2025 年底預計將在印度組裝約 25% 到 30% 的iPhone。該工廠預計在 2026 年投產，目標是讓印度產 iPhone 成為美國市場的主要來源。因此本次富士康主動基於「業務策略調整」撤回中國員工，引人好奇。

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有人認為此次人員調整短期內可能降低生產線效率。例如印度工廠的設備調試週期可能延長，新產品導入（NPI）流程需更長時間驗證等等。但是也有分析師認為，僅撤回 300 多名中國員工，不會對印度工廠產生重大傷害。

值得注意的是，所有撤離印度工廠的都是中國籍員工，台灣籍員工完全沒有調動，依舊承擔核心職責。正值川普關稅戰談判之際，有人因此猜測，富士康的行動也許不該被解釋為印度工廠的受挫，而是印度廠「去中國化」的一部分。

有人猜測，富士康的行動也許不該被解釋為印度工廠的受挫，而是印度廠「去中國化」的一部分。（路透檔案照）

不過對蘋果而言，不可能完全擺脫中國。此前蘋果已將部分 Mac Pro 和 iPad Pro 的生產轉移至印度，並計劃在 2026 年前實現 100 億美元的印度本地銷售額。然而，完全擺脫中國供應鏈不切實際，目前蘋果全球供應鏈中仍有約 60% 的零組件依賴中國供應商。

長期而言，富士康在印度能否成功，取決於技術、零組件與管理是否能夠徹底本土化。

從鄭州到清奈，富士康技術團隊用十年時間，將 iPhone 良率從 70% 提升至 98%，印度 iPhone 生產線的良率目前約為‌ 85%-90%‌，但存在顯著波動。而且印度工廠的工人培訓週期比中國長，且員工流動率較高——富士康內部評估顯示，印度員工的平均培訓時間為 18 個月，而中國員工僅需 6 個月。

例如 iPhone 16 系列的攝影機模組校準工序，印度工廠仍需中國技術人員遠端指導。未來如何透過數位化工具（如遠端監控、AI 品管）彌補技術差距，將成為富士康在印度的下一步重點。

蘋果公司加速去中，提升印度組裝產能。（路透檔案照）

對蘋果而言，鑑於印度市場的高速成長，印度產能的擴張不僅是分散風險的手段，更是搶佔新興市場的策略選擇。若 2026 年達成目標，印度或將成為蘋果繼中國之後的第二大製造基地。然而，這一進程中的每一次調整，都將考驗其供應鏈的韌性與靈活性。

分析認為，富士康的調整可能引發其他代工企業的連鎖反應。例如，和碩、緯創等蘋果代工廠也在印度佈局，未來是否效法富士康的策略，仍需觀察其成本與效率的權衡。

印度《經濟時報》評論稱，這暴露了印度製造「表面繁榮下的技術空洞化」問題。而蘋果供應鏈分析師郭明錤則指出，若印度工廠無法在 2026 年前實現穩定供應，蘋果可能被迫調整其全球產能佈局，甚至重啟部分中國產線。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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