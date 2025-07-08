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自由開講》0713「山谷」地方 也有個「小罷免」

2025/07/08 08:30

◎ 張園欣

立委國民黨24：民進黨0的大罷免案，近日風起雲湧、緊鑼密鼓的進行著，再過三個多星期即7月26日就要投票了。有人說「堅守民主精神要投不同意票」，錯了，罷免是於法有據的一項民主活動，罷不罷免某公職人員和民意代表，由選民自己決定，投同意票或投不同意票都是「堅守民主精神」才對。

民進黨籍南投縣議員陳玉鈴（左二）、蔡銘軒（右二）遭罷免案，兩人秀出各有50人和66人連署前死亡，因陳玉鈴罷免案成立，南投地檢署將優先偵辦。（資料照）民進黨籍南投縣議員陳玉鈴（左二）、蔡銘軒（右二）遭罷免案，兩人秀出各有50人和66人連署前死亡，因陳玉鈴罷免案成立，南投地檢署將優先偵辦。（資料照）

大家別忘了，26日大罷免投票之前，13日也有個「小罷免」，全台只有一場only one，在南投縣竹山鎮、鹿谷鄉選區，由前國民黨縣議員蔡宜助領銜提出罷免現任民進黨縣議員陳玉鈴案，理由是陳議員「說謊成性」，未熱心服務選民；陳議員則不解為什麼會被罷免的理由，她解釋她在議會替選區爭取了很多建設，選民服務也有口皆碑，她也沒有違法犯什麼案子，可能是對公民團體提出罷免「常提爭議法案而未對地方實質有效」的立委游顥案（已補件成案，8月23日投票）的報復，有一點「掃到風颱尾」（台語的樣子），游委員似乎操作對立，反而指責陳議員「操作對立，是南投最大的傷痛」。

自由開講》0713「山谷」地方 也有個「小罷免」南投縣國民黨立委馬文君、游顥罷免案成立，兩案將於八月廿三日舉行投票票。（資料照）

反正生米已煮成熟飯了，竹山鎮民和鹿谷鄉民將在十三日早上八點到下午四點投票，陳議員表示會正面、誠實的面對，國民黨提出的罷免案也將接受選民的公平公正的檢驗。民主的過程和功能，就是這麼一回事，不管罷免成不成，雙方都要坦然而「敬謹」的接受選民的意向和決定，投票過後，大好的前程和願景，仍然寬廣的展現在眼前，繼續努力如常的為民效勞、服務，「苦民之苦，樂民之樂」，不要有太高或過熱的得失之心，一言以蔽之，就是需始終維持一個「平常心」和「歡喜心」罷了！

（作者為服務業）

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