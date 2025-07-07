自由開講》不退場的堅持：台灣醫師在國際舞台上的靜默勝利

◎ 郭索

近日，我國一群頂尖整形外科醫師出席於新加坡舉辦的ISAPS國際美容整形手術年會，會中主辦單位將「TAIWAN」獨立標示為參與國家之一，並未附註「中國台灣」或列於中國項下。此一舉動引起中國代表團不滿，照例提出抗議，未獲主辦單位改正後，遂全體退席並取消原排定之演講與活動參與。

今年在新加坡舉辦的ISAPS國際美容整形手術年會，主辦單位把台灣當成一般國家，給予單獨的名稱「TAIWAN」。（取自整形外科歐冠彣醫師臉書）

中國代表團的動作並不令人意外，他們慣於用集體退席的方式施壓，試圖將政治凌駕於專業之上。然而令人欣慰的是，我國醫師未因此受到干擾，反而因中國講者退場而臨危受命，接替多場演講，順利彌補空缺，成為此次年會華語界的主力參與者。

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台灣整形外科醫師長年在國際間默默耕耘，以亞洲人特有的精細技術與嚴謹態度贏得肯定。他們不以政治為口號，也不靠聲量取勝，而是用一場場學術報告、一次次手術示範，讓世界看見「TAIWAN」這個名字背後的價值。這次事件再次證明，當政治風波掀起，真正能留下來、支撐住學術場域的人，永遠是準備最充分、實力最堅強的一群。

台灣整形外科醫師長年在國際間默默耕耘。圖為參加ISAPS國際美容整形手術年會的醫師合影。（取自整形外科歐冠彣醫師臉書）

我們的醫師也許不善於宣傳，但當世界需要有人挺身而出，他們總是十萬個甘願，披著台灣的名字上場。無論他們私下持有怎樣的政治立場，站上國際舞台的那一刻，他們都選擇了團結與專業，選擇了讓台灣的名字被尊重。這些人的沉穩、勇氣與實力，正是台灣真正的力量所在。

（作者從事自由業）

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