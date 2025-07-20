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自由開講》大罷免 猶如雷陣雨過後的彩虹

2025/07/20 10:30

◎ 陳筿

最近午後雷陣雨之後，天空常出現美麗的彩虹。彩虹是氣象 中的『光學現象』，亦是一種強大的象徵，更代表著希望、幸福、平等、好運、新的開始、溝通與和平

雷陣雨之後，天空出現美麗的「雙彩虹」。（資料照）雷陣雨之後，天空出現美麗的「雙彩虹」。（資料照）

每當雨後望見彩虹，總令我想起有句台灣俚語說：『交官窮，交鬼死，交到戴帽仔，吃了米！』。因為彩虹的台灣話讀音與國字『窮』、『瓊』字的唸法『khīng』相同，好比『曇花』在台灣民間的唸法為『瓊花（khīng -hue）』。這句俚語意味台灣早期在國民黨警總戒嚴時期，官員藉端欺壓百姓、軍警搜刮民指民膏。善良百姓若想跟政府官員打交道，只會讓自己深陷貧窮，貪圖跟軍警交陪，只會吃垮家裡的米甕，如同跟鬼魅往來一般，到最後都是自尋死路。

台灣經歷過政黨輪替，已奠定了民主自由與法治，但現今立法院在野立委們，卻挾著多數優勢而胡作非為！導致國家施政停滯，人民看不下去，群起挺身而出發動大罷免活動。這些親中媚共、舔共、投共賣台的政治人物，幻想從中共國家盼能得到一己私利，似乎忘了記取許多台商在中國投資的慘痛經驗。

在已故李前總統時代，曾經呼籲國內企業要『戒急用忍』，不要急躁西進中國投資，結果一窩蜂的產業外移，成就了中國社會工商的繁榮進步，而中國卻反過頭來處處打壓我們台灣的外交處境。許多台商更是受不了對岸多變的政策壓榨，紛紛警醒棄廠保命回台。所以若妄想跟專制體制不民主的國家貿易往來，最後只會淪為被鬼魅啃食殆盡的悲慘下場！

自由開講》大罷免 猶如雷陣雨過後的彩虹全台大罷免衝刺，罷免團體呼籲民眾驅除不適任立委。 （資料照）

這次全台的大罷免活動，猶如雷雨過後在台灣天空出現的彩虹，人民無懼於雷陣雨所產生的閃電交加及滂沱大雨，內心所發出的怒吼更勝於雷電的鳴擊，所以再大的豪雨也澆不息人民心中『不滿親共立委』的沸騰怒火，因為台灣人民深信雷陣雨過後，終將有美麗的彩虹出現。

因此大罷免是國人展現『寒徹骨』的化學效應現象，也是人民團結力量守護台灣的強大象徵！或許在七月份期間，我們會面臨夏季氣象中無常的颱風豪雨，但千萬不能讓風雨熄滅了國人愛護台灣的熱忱，因為人民都期待著代表『希望、幸福、平等、好運』的彩虹到來，也希望新的開始朝野能秉持溝通與和平的立場，讓台灣成為國際舞台上永遠的天虹！

（作者為公僕）

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