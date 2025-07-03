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自由開講》改革不是勒索，透明才是真誠：一個台灣醫師的誠實告白

2025/07/03 19:54

◎ 許富舜醫生

支撐台灣民主的，不該是華麗空洞的口號，而是誠實面對問題、勇於設計制度的毅力。

我是一名醫師，也是土生土長、長期參與社會改革的人。

我與夥伴共同推動台灣第一個政治獻金數位化，目標很單純：讓每一筆捐款都能被看見、被問責，成為真正的民主契約。

小額募款原本是民主最純粹的形式。圖為2014年，柯文哲推「公民獨木舟」小額募款計畫，只要捐一千元就送背包、T恤等。（資料照）小額募款原本是民主最純粹的形式。圖為2014年，柯文哲推「公民獨木舟」小額募款計畫，只要捐一千元就送背包、T恤等。（資料照）

因為我相信，我們的土地、我們的世代、我們的公共資源，都該由人民共同決定，而不是被任何人壟斷利用。

持續高喊「反藍綠」的團體，如今卻成為帳目不堪入目的反面教材。

小額募款原本是民主最純粹的形式，讓大家集結微小的力量改變大結構。

但今天我們看到的，卻是精心設計的情緒勒索：

◆「你不捐就是幫助貪腐」
◆「我們要靠你對抗財團」

這種話術不是誠實的改革，而是操弄信任的勒索機器。

持續高喊「反藍綠」的團體，如今卻成為帳目不堪入目的反面教材。圖為前台北市長柯文哲因貪污等案羈押中。（資料照）持續高喊「反藍綠」的團體，如今卻成為帳目不堪入目的反面教材。圖為前台北市長柯文哲因貪污等案羈押中。（資料照）

大量資金綁定了信任，交給了偶像。

沒有公開、沒有獨立審計，所有捐款和權力都集中到少數人手裡。

野心家不顧公益，自由決定誰能參選、誰能拿資源，甚至養網軍操縱輿論，形成集權型金流輿論鬥爭模式。

無論口號多動聽，結果都是：

◆ 沒有透明
◆ 沒有問責
◆ 沒有真正的改革

擺脫不掉的，是這種模式帶來的野心和依賴：

◆ 能動員龐大金流而無需監督
◆ 當所有人都必須靠他的資源
◆ 當群眾的信任變成可以被定價的商品

最終就是不合規的千萬獻金、私人帳戶收款爭議、捲入檢調的貪瀆圖利嫌疑。

這不是偶然，而是野心家設計性利用制度漏洞的必然結果。

免不了的，是我們真正該面對的問題被這些廉價口號淹沒。

我想再次呼籲：

健保點值壓低、醫護人力過勞、長照和社區照護嚴重失衡。示意圖 。 （資料照）健保點值壓低、醫護人力過勞、長照和社區照護嚴重失衡。示意圖 。 （資料照）

◆ 醫療：健保點值壓低、醫護人力過勞、長照和社區照護嚴重失衡

◆ 世代：房價高漲、薪資停滯、勞保財務黑洞擴大

◆ 產業：供應鏈重組、淨零轉型、地方中小企業缺乏升級資源

◆ 稅制：土地囤房稅制不公平、所得稅扭曲、消費稅衝擊基層

◆ 國防：面對威脅必須強化自主，建立真正全民共識與長期戰略規劃

我們的未來不該只是政治口水，更不該淪為動員的廉價藉口。

良好的民主需要我們公民自己誠實理性面對問題，持續推動更好的制度。

真正的改革，是人民用血汗與信任建構公平、透明、負責任的制度，這才是留給台灣下一代最好的禮物。


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