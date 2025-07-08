晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》王毅的「單戀痴漢思維」症候群

2025/07/08 09:30

◎ 愚工

中國外交部長王毅6月25日在北京舉行的歐盟國家大使聚會上表示，實現「完全的統一」仍是中國的使命。

中國外交部長王毅 。 （美聯社檔案照）中國外交部長王毅 。 （美聯社檔案照）

王毅在波蘭駐華使館舉行的外交午宴上發表演講，慶祝波蘭結束歐盟理事會輪值主席國任期。王毅說：「我們絕對不會允許台灣地區從中國分裂出去。」

王毅的說法本質上是一種「單戀癡漢思維」症候群。事實顯示，中華人民共和國從未統治過台灣，它與台灣是兩個互不隸屬的主權國家，既然從未在一起，何來分裂出去。王毅代表的中國猶如單戀台灣的癡漢，覬覦台灣的資源優勢，就認為對方是「五百年前註定的姻緣」，兩人非結婚不可，否則就要魚死網破…。

平常總是搬出「兩岸一家親」、「血濃於水」等甜言蜜語，關鍵時刻就輕蔑來一句「誰理你們」，甚至阻擋國際救援台灣的天災。這幾年則天天軍機軍艦對台灣進行「黑衣人式的騷擾」。

中國的「解放軍大校、軍事學博士、國防大學軍事後勤與軍事科技裝備教研部教授、軍事科技教研室副主任、西北工業大學國防創新中心主任、清華大學戰略與安全研究中心特約專家、軍事問題專家、中央電視臺、中央人民廣播電臺特約軍事評論員、全國三八紅旗手、第十次全國婦女代表大會代表、第十四屆全國政協委員，全軍育才銀獎獲得者」李莉更揚言72小時拿下台灣（這位軍事專家先前預測，以伊開戰，伊朗30分鐘就可滅亡以色列，這種預測如今成為笑柄）。

中國國防大學教授李莉（見圖）在評論中竟脫口而出，指稱伊朗的軍事實力能在半小時內滅掉以色列。（圖取自微博）中國國防大學教授李莉（見圖）在評論中竟脫口而出，指稱伊朗的軍事實力能在半小時內滅掉以色列。（圖取自微博）

中國的「單戀癡漢思維」築基於曾受西方列強霸凌百年的歷史，中共操作這種悲傷歷史，孕育了「打嘴砲、放狠話、假大空」的文化，兼具了「病態優越感與病態自卑感」：凡事強出頭，稍有不遂就說對方「辱華」。中國的「單戀癡漢思維」症候群可憐、可嘆、可悲、可恨，台灣不幸有這樣的鄰居，不必恐慌，但需做好防護，謹防它的「痴漢瘋狂」。

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書