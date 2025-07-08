自由開講》王毅的「單戀痴漢思維」症候群

◎ 愚工

中國外交部長王毅6月25日在北京舉行的歐盟國家大使聚會上表示，實現「完全的統一」仍是中國的使命。

中國外交部長王毅 。 （美聯社檔案照）

王毅在波蘭駐華使館舉行的外交午宴上發表演講，慶祝波蘭結束歐盟理事會輪值主席國任期。王毅說：「我們絕對不會允許台灣地區從中國分裂出去。」

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王毅的說法本質上是一種「單戀癡漢思維」症候群。事實顯示，中華人民共和國從未統治過台灣，它與台灣是兩個互不隸屬的主權國家，既然從未在一起，何來分裂出去。王毅代表的中國猶如單戀台灣的癡漢，覬覦台灣的資源優勢，就認為對方是「五百年前註定的姻緣」，兩人非結婚不可，否則就要魚死網破…。

平常總是搬出「兩岸一家親」、「血濃於水」等甜言蜜語，關鍵時刻就輕蔑來一句「誰理你們」，甚至阻擋國際救援台灣的天災。這幾年則天天軍機軍艦對台灣進行「黑衣人式的騷擾」。

中國的「解放軍大校、軍事學博士、國防大學軍事後勤與軍事科技裝備教研部教授、軍事科技教研室副主任、西北工業大學國防創新中心主任、清華大學戰略與安全研究中心特約專家、軍事問題專家、中央電視臺、中央人民廣播電臺特約軍事評論員、全國三八紅旗手、第十次全國婦女代表大會代表、第十四屆全國政協委員，全軍育才銀獎獲得者」李莉更揚言72小時拿下台灣（這位軍事專家先前預測，以伊開戰，伊朗30分鐘就可滅亡以色列，這種預測如今成為笑柄）。

中國國防大學教授李莉（見圖）在評論中竟脫口而出，指稱伊朗的軍事實力能在半小時內滅掉以色列。（圖取自微博）

中國的「單戀癡漢思維」築基於曾受西方列強霸凌百年的歷史，中共操作這種悲傷歷史，孕育了「打嘴砲、放狠話、假大空」的文化，兼具了「病態優越感與病態自卑感」：凡事強出頭，稍有不遂就說對方「辱華」。中國的「單戀癡漢思維」症候群可憐、可嘆、可悲、可恨，台灣不幸有這樣的鄰居，不必恐慌，但需做好防護，謹防它的「痴漢瘋狂」。

（作者從商）

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