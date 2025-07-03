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許美華頻道》當小草喊戰時投共 民眾黨的底線在哪裡？

民眾黨如果坐視投共小草言論繼續散播，只會引起更大的憤怒。那些雜草毀滅不了台灣，但卻可以毀了民眾黨。
許美華頻道

許美華頻道

2025/07/03 13:00

◎ 許美華

昨天（0701）民眾黨的集會，一位19歲的高能小草受訪，講出讓人震驚的反智言論，「如果真的要上戰場的話，我一定義無反顧的去投誠解放軍」，在網路引起眾怒。

民眾黨1日號召百餘名小草包圍北院。有小草喊出，「如果真的要上戰場的話，我一定義無反顧的去投誠解放軍」。（資料照）民眾黨1日號召百餘名小草包圍北院。有小草喊出，「如果真的要上戰場的話，我一定義無反顧的去投誠解放軍」。（資料照）

你再怎麼討厭民進黨、討厭青鳥，也不至於去投靠威脅要併吞你的極權政府吧？！這是小學生都懂的道理吧？

如果民眾黨還有人腦袋清醒，就應該痛斥這種言論，至少應該跟他切割

因為，台灣人就算不支持民進黨，但反共、守護台灣還是最大共識。就拿最近一份民調來看，66%的台灣人，願意在中國武力犯台時為台灣而戰，就算是草類聚集的民眾黨，也有55%的過半比例說「我願意」。這代表昨天講出投共言論的小草並不是多數，如果讓這種小草代表民眾黨，恐怕其他小草會翻臉。

政治工作者周軒在轉貼影片時指出，「民眾黨的支持者公然宣稱，如果有一天要上戰場，他要義無反顧的投誠解放軍。」（圖擷自臉書）政治工作者周軒在轉貼影片時指出，「民眾黨的支持者公然宣稱，如果有一天要上戰場，他要義無反顧的投誠解放軍。」（圖擷自臉書）

這點其實並不讓人意外，我就認識不少這樣的小草，他覺得他比青鳥還愛台灣，甚至有人說他才是真正的台獨，因此拿鯨魚旗、很愛唱「島嶼天光」。

講這些，我真的不是要嘲笑小草，相反地，我一直跟身邊朋友說，只要心中有台灣，就算是小草藍白粉，到最後那個關鍵時刻，他都是我們的戰友，只是他們不覺得亂投票會讓台灣走到絕境，一切都是我們危言聳聽、杞人憂天。

民眾黨思維只剩下對民進黨的恨

但是，可悲的是，民眾黨（其實國民黨也是）從上到下，沒有中心思想，所有思維只剩下滿滿對民進黨的恨；因為恨民進黨恨小英恨賴清德，恨到反對、否定台灣的一切，推到極致就是昨天的投共小草了。

投誠解放軍 已是叛國言論 竟無人反映

小草說戰時「義無反顧」投誠解放軍，這已經是叛國言論，民眾黨如果連這個底線都不守住，就是公然站在台灣的對立面，是台灣的敵人了。

講到這裡，忍不住又要來來稱讚大罷免的罷團志工們。

罷團志工不合吵架、分裂 仍為共同目標努力

新店罷團「拔羅波」第二階段補件完成，但團隊宣布與領銜人吳柏瑋（中）分手。（資料照）新店罷團「拔羅波」第二階段補件完成，但團隊宣布與領銜人吳柏瑋（中）分手。（資料照）

大家看到許多罷團志工因為意見不合吵架、分裂，分手後各自再組團，他們有哪一個人因為這樣就站在敵人那邊，開始反對大罷免？就算是最近被同溫層罵到爆的新店拔羅波領銜人吳柏瑋，他在為自己辯護之餘，說到最後還是那句話「罷免羅明才，大罷免大成功」。
看到了沒有？小草們！

這就是腦子裡有沒有中心思想、有沒有價值理念的差別！

民眾黨如果坐視投共小草言論繼續散播，只會引起更大的憤怒。那些雜草毀滅不了台灣，但卻可以毀了民眾黨。

真心誠懇建議，希望民眾黨有人聽得進去。

#120萬封給台灣的情書
#大罷免大成功

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書




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