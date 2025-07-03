林修民 半導體看天下》Wolfspeed破產後，在半導體界內誰是下一個倒楣鬼?

過去10年來中國的所謂大基金補助半導體計劃，不但害慘了他們自己當初一群紫光高層入獄，也把國際上其他國家的公司一起拖下水，這現象不只存在半導體，目前的電動車狀況更是大家注目的焦點

◎ 林修民

全球碳化矽 （SiC） 晶圓龍頭 Wolfspeed週一 （6 月 30 日） 宣布，已根據美國破產法第 11 章聲請破產保護，作為債務重整計畫的一環。

碳化矽 （SiC）晶圓龍頭「Wolfspeed」6月30日正式聲請破產保護。（路透檔案照）

Wolfspeed 表示，公司預計透過此次破產重整，將總債務削減約 70%，約合 46 億美元。該公司早在上月就與多家主要債權人達成協議，例如日本半導體大廠瑞薩電子。

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回想五、六年前美國對中國的半導體管制時，中國在反制下喊出了彎道超車，當時不只中國、台灣也一堆的學者、分析師也是持續附和中國，認為中國半導體實力遲早會超過美國，這些人當然更不把台灣的半導體實力放在眼裡。

瑞薩電子宣布與Wolfspeed簽署重組支援協議，並預估今年度上半年認列約2500億日圓損失。（彭博檔案照）

在所有兩岸合作媒體的熱炒之下，這些所謂的第三代、或是第四代新的半導體公司突然之間就成了股價狂飆對象。中國不計血本的大力開出這些準備超英趕美的半導體產能。準備要超越台積電這種舊版的半導體材料公司。

Wolfspeed產業就是一個很經典的例子, 那個時候他的最高股價還將快要150 ，對照今天宣佈破產，股價只有一塊錢不到。真是不勝唏噓。

歷史上很多材料曾在討論取代矽

如果去看半導體發展的歷史，尋找新的半導體材料一直都是業界努力的方向，從來都沒有斷過。所以不管是一些特別的材料像砷、鎵、鍺或者是本次主角碳化矽的一直都有小眾的市場在研究。

Intel 前任的執行長季辛格也曾經公開說過，半導體界會一直努力到把所有國中就學過的元素週期表內的材料都試過來，繼續推進半導體的壽命。

Intel 前任的執行長季辛格。（彭博檔案照）

搞不好好像鋼鐵人第二集所演的，製造出地球上不存在的材料在未來也有可能發生也說不定。

矽在半導體界在可見未來還是具有不可取代的地位

雖然研究新的半導體材料眾多，但多數還在小眾階段。因為矽幾乎是地球上最多的礦產，這代表其最便宜。許多其他的材料效能的確表現比矽更好，但如果考量到市場因素，目前幾乎沒有材料可以取代矽的地位。

如果只是小眾的利基市場或許還有其他材料存在的空間，但在大量政治因素的吹捧成立下，過度產能的開發只會換來大家一起滅亡的結果。

中國低價傾銷全球

過去10年來中國的所謂大基金補助半導體計劃，不但害慘了他們自己當初一群紫光高層入獄，也把國際上其他國家的公司一起拖下水，這現象不只存在半導體，目前的電動車狀況更是大家注目的焦點，除了中國許多電動車廠最後會倒掉外，還有那些國外車廠也會受波及?

過去10年來中國的所謂大基金補助半導體計劃，不但害慘了他們自己當初一群紫光高層入獄。圖為中國紫光集團前董事長趙偉國被判處死緩。（取自網路）

下一個半導體殺戮戰場?

記憶體，特別是DRAM，千萬要注意。雖然美國早就已經禁止DRAM 18 奈米以下的設備進入中國。但事實上、這個禁令相較於邏輯製程來的太晚，中國廠商早已如驚弓之鳥先已經囤積好相關的設備了。

韓國海力士成了美中科技戰最大的苦主

根據報載、美國政府可能會撤銷外國半導體商在中國設廠設備的禁令豁免。其中最大影響的就是韓國海力士。其在中國無錫的DRAM工廠產量佔其全公司產量的4成，如果出現任何營運意外，影響將非同小可。

（作者為科技專欄作家）







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