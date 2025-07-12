自由開講》罷免投票倒數 台北市民站出來

◎ 李立聖

6月27日上午，罷免團體在台北小巨蛋前舉行記者會，正式啟動台北市「五席全罷」行動，針對國民黨在台北市的五位立委，王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯與賴士葆發起罷免。這場行動不僅是市民對立法院亂象的反制，也是一場對國民黨及市長蔣萬安的不信任投票。

罷免團體正式啟動北市「五席全罷」行動，針對藍委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯與賴士葆發起罷免。這不僅是市民對立法院亂象的反制，也是一場對國民黨及市長蔣萬安的不信任投票。（資料照）

這些國民黨立委上任以來，未展現問政應有的專業與節制，反而以多數席次強推大量爭議法案，過程中缺乏審議、逃避社會討論，甚至一再擴張國會權限、侵蝕民主憲政的制衡基礎。他們代表的，已不再是人民的聲音，而是政黨的強勢意志與鬥爭思維。

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而台北市執政的國民黨籍蔣萬安作為首都市長，施政表現也令人搖頭。市政方向不明，青年租屋、交通改善、托育政策等毫無進展，更缺乏與市民溝通的誠意。近期「公館地下道封閉爭議」便是一例，市府在未妥善評估通勤動線與替代方案情況下欲逕行封閉，引發大量市民抗議與在地反彈，卻遲遲無法提出具體解決之道，展現出市政決策的封閉與傲慢。更令人無法接受的是，蔣萬安於今年4月親自參與北檢前未經申請的群眾集會，違反集會遊行法、帶頭挑戰司法威信，完全失去市長應有的守法標準與社會責任。

罷免不是報復，而是人民在民主制度下的監督手段。當代議政治失去代表性、執政者背離社會期待，人民就有責任站出來，用選票進行修正。這次罷免，不僅針對五位失職立委，更是對蔣萬安市政能力與民主態度的總體檢。

7月26日，這張罷免票，是市民捍衛民主、守護法治的具體行動。我們拒絕國會擴權濫權、拒絕市政怠惰無能，更拒絕執政者對民意的漠視與傲慢。罷免不是終點，而是民主制度自我修復的開始。讓這一票，為台北的未來寫下負責任的註解。

（作者為台北市市民）

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