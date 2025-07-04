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自由開講》氣候簽證是台灣鞏固邦交的戰略機遇

2025/07/04 19:00

◎ 楊聰榮

澳洲首創的「氣候簽證」計劃不僅是全球氣候政策的里程碑，更是外交策略的傑出範例。該計劃透過協助南太平洋島國吐瓦魯的公民移民澳洲，為其提供永久居留權及醫療、教育與就業支持，成功回應了氣候變遷引發的生存危機。吐瓦魯因海平面上升，預計到2100年90%的國土將消失，數千民眾申請澳洲簽證的熱潮，凸顯了氣候移民的迫切需求。澳洲此舉不僅強化了與南太平洋國家的聯繫，也在全球氣候議題中贏得廣泛讚譽。台灣作為一個擁有南太平洋邦交國的國家，卻面臨邦交數量持續減少的挑戰，應借鏡澳洲經驗，推出「氣候簽證」計劃，將氣候危機轉化為鞏固外交的戰略機遇，同時提升國際能見度。

澳洲對南太平洋島國吐瓦魯公民開放全球首創的氣候簽證申請，獲得簽證者能夠永久移居澳洲，吸引約1/3人口參加抽籤。圖為吐瓦魯富納富提島。（路透檔案照）澳洲對南太平洋島國吐瓦魯公民開放全球首創的氣候簽證申請，獲得簽證者能夠永久移居澳洲，吸引約1/3人口參加抽籤。圖為吐瓦魯富納富提島。（路透檔案照）

台灣的南太平洋邦交國，包括吐瓦魯、諾魯和馬紹爾群島，皆因地理條件而成為氣候變遷的最大受害者。吐瓦魯由9個環形珊瑚島組成，最高海拔僅6公尺，根據其總理戴斐立（Feleti Teo）的預測，到2050年，該國過半土地將經常被海水淹沒。諾魯和馬紹爾群島同樣面臨相似的命運，海平面上升、颶風頻發及土地鹽化正威脅這些國家的生存基礎。這些邦交國不僅是台灣在國際社會的盟友，更是共同面對氣候挑戰的夥伴。然而，隨著氣候危機加劇，這些國家的民眾開始尋求移民出路，而國際強權如中國也可能趁機以援助為名，爭取外交影響力。台灣若不採取積極行動，恐面臨邦交國轉向的風險。

吐瓦魯的案例為台灣敲響警鐘。澳洲與吐瓦魯於2023年簽訂協議，承諾提供氣候與軍事支援，並於2025年6月16日開放「氣候簽證」申請。該計劃預計每年選出280名中籤者，但申請熱度遠超預期，短短數天內超過4000人報名，幾乎占吐瓦魯人口的三分之一。這顯示出島國民眾對氣候危機的深切焦慮，也凸顯了移民政策的吸引力。台灣若能推出類似計劃，不僅能幫助邦交國公民免於氣候災難，還能透過人道援助深化雙邊信任，降低其轉向其他大國的誘因。

台灣可參考澳洲的經驗，設計符合國情的「氣候簽證」計劃。台灣應設定有限的簽證名額，優先考慮氣候影響最嚴重的邦交國公民，例如吐瓦魯、諾魯和馬紹爾群島的居民。根據台灣的人口規模與資源，初期可設定每年100至200個名額，透過隨機抽籤或資格審查確保公平性。簽證應結合完善的福利支持，包括醫療保險、教育補助及就業培訓，協助移民融入台灣社會。台灣可提供語言課程及職業技能培訓，幫助移民適應職場需求，同時鼓勵他們參與農業或漁業等台灣優勢產業。

2023年澳洲與吐瓦魯簽署「澳洲—吐瓦魯睦鄰互敬聯盟」協定，為吐國提供安全保障以因應軍事挑釁，並保護其免受氣候變遷影響。（歐新社）2023年澳洲與吐瓦魯簽署「澳洲—吐瓦魯睦鄰互敬聯盟」協定，為吐國提供安全保障以因應軍事挑釁，並保護其免受氣候變遷影響。（歐新社）

台灣的科技實力為「氣候簽證」計劃增添獨特價值。吐瓦魯正推動「國家全面線上化」計畫，致力於數位重建國土、典藏文化並實現政府功能的數位化，澳洲也承認其「數位主權」。台灣在資訊科技與數位治理方面擁有豐富經驗，可協助邦交國進行類似轉型。例如，台灣可提供雲端儲存技術，幫助這些國家保存文化遺產與歷史檔案；或開發數位平台，確保其政府服務在實體國土消失後仍能運作。這些技術合作不僅能增進雙邊關係，還能為台灣贏得「科技人道主義」的國際聲譽。

推出「氣候簽證」不僅是人道責任，更是台灣鞏固外交的戰略機遇。在中國的外交壓力下，台灣的邦交國數量從過去的20多國縮減至目前的12國，南太平洋地區成為關鍵戰場。氣候危機為台灣提供了突破口：透過「氣候簽證」，台灣能以具體行動回應邦交國的需求，強化其對台灣的忠誠度。例如，提供移民機會與數位轉型支持，將使邦交國感受到台灣的實質承諾，降低其因經濟誘因轉向中國的可能性

更重要的是，「氣候簽證」能提升台灣的國際能見度。在聯合國框架外，台灣難以直接參與全球氣候治理，但透過氣候外交，台灣能在非政府組織、區域論壇及國際媒體中樹立負責任的形象。澳洲的「氣候簽證」已被視為氣候移民政策的典範，台灣若能推出類似計劃，將成為繼澳洲之後的第二個成功案例，進一步吸引國際社會的關注。此外，台灣可透過與澳洲、日本等國的合作，共同制定南太平洋的氣候移民框架，擴大其在區域事務中的影響力。

台灣若能推出氣候簽證類似計劃，為南太平洋邦交國提供援助，將可進一步吸引國際社會關注。圖為2024年賴清德總統出訪南太平洋友邦與吐瓦魯總理戴斐立（右二）簽署「深化全面夥伴關係聯合公報」，兩國將不斷加深連結，攜手前進。（圖由總統府提供）台灣若能推出氣候簽證類似計劃，為南太平洋邦交國提供援助，將可進一步吸引國際社會關注。圖為2024年賴清德總統出訪南太平洋友邦與吐瓦魯總理戴斐立（右二）簽署「深化全面夥伴關係聯合公報」，兩國將不斷加深連結，攜手前進。（圖由總統府提供）

推行「氣候簽證」也面臨挑戰。台灣的資源需謹慎平衡移民規模與社會承載力。政府應與民間企業及非營利組織合作，分擔教育與就業支持的成本。中國可能以更大規模的援助項目競爭，試圖削弱台灣的影響力。台灣應強調其政策的靈活性與人道精神，並透過數位技術等獨特優勢，形成差異化競爭。國內民眾可能對移民政策有所疑慮，政府需加強溝通，強調氣候簽證的戰略與人道價值，爭取社會共識。

澳洲的「氣候簽證」為全球氣候移民政策開闢了新道路，也為台灣提供了寶貴啟示。面對南太平洋邦交國的氣候危機，台灣應迅速行動，推出「氣候簽證」計劃，結合移民機會與數位轉型支持，為盟友提供實質援助這不僅能鞏固邦交國的信任，還能將氣候危機轉化為外交勝利的契機。在中國的壓力下，台灣需尋找創新突破口，而「氣候簽證」正是展現國際責任感與領導力的絕佳機會。透過借鏡澳洲並發揮自身優勢，台灣有能力成為氣候外交的典範，為全球樹立榜樣。

（作者為台灣環保聯盟學術委員，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

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