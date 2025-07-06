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自由開講》義大利人都比台灣親中派清楚！

2025/07/06 19:30

◎ 衛重華

義大利主流報紙《義大利晚郵報》（Corriere della Sera）於6月25日隨報推出長達63頁的專刊，題為〈紅色王子習近平〉，由該報駐北京資深特派員善德韋奇（Guido Santevecchi）撰寫。這本報導深入描繪習近平的家世背景、政治崛起、統治風格與其對台野心，展現了西方媒體對中共政權的批判視野與系統性分析。反觀台灣政壇中一批親中人士，仍執迷不悟地美化中共、誤判情勢，這正是今日台灣安全的最大破口之一。從這份專刊內容中，我們可以明確看見：義大利人都比親中派更清楚中共是什麼樣的政權，習近平又是怎樣的一個人。

《義大利晚郵報》6月25日在各大零售點隨報附贈一本「習近平專刊」，詳細介紹中國國家主席習近平的家庭背景與崛起過程，描述習近平如何從文革倖存者，變成更專制的共產信仰者。（中央社）《義大利晚郵報》6月25日在各大零售點隨報附贈一本「習近平專刊」，詳細介紹中國國家主席習近平的家庭背景與崛起過程，描述習近平如何從文革倖存者，變成更專制的共產信仰者。（中央社）

首先，專刊揭露習近平並非如中共宣傳所形容的「溫和改革者」而是一位在文革中飽受磨難，最終選擇「比紅還要紅」來求存、進而掌權的強硬人物。他的成長背景雖為「太子黨」，但其父習仲勳在毛澤東時代遭鬥爭，使習近平也經歷了羞辱與流放。根據《維基解密》曝光的美國外交電報，習近平曾對美方官員表示自己「本可以被殺一百次」，而他對西方電影《搶救雷恩大兵》的喜好，則揭示其對「正義感」的重視。只不過這種正義，是以黨的存續與國家權威為準繩的紅色版本。

其次，專刊深刻剖析習近平對資訊與形象的極端控制。他自2012年上任以來未曾接受訪問，不開記者會，也不設立供媒體詢問的聯絡窗口。三大職銜：中共總書記、中央軍委主席與國家主席，所轄機構皆對外封閉。他不僅不經營個人社群帳號，甚至連會議發言都會延遲數月才發布。這樣的政治操作方式，完全不同於民主國家領導人的公開透明與政策辯論，而更接近一種神秘化的權力崇拜。正如專刊中外媒記者所言，中國政權的資訊是「知情者不能說，說的人都不知情」，一語道破中共政治的幽暗本質。

「習近平專刊」以專章描述中國在取得香港之後，下個野心目標是併吞台灣。（中央社）「習近平專刊」以專章描述中國在取得香港之後，下個野心目標是併吞台灣。（中央社）

第三，專刊毫不避諱指出習近平的下一個目標是台灣。自2023年以來，北京對台軍事威脅不斷升高。無論是灰色地帶行動、對賴清德總統的攻擊性輿論、還是以「統一大業」之名所進行的民族主義鼓動，都是中共準備對台下手的前奏。專刊更指出，在美國總統川普執政下的貿易戰格局中，習近平可能將台灣視為與美國談判的「重大交易籌碼」之一，這是對台主權與民主的赤裸挑戰。相較之下，台灣內部某些政治人物還在鼓吹「和平協議」、「中國善意」、「民族同根」，其輕忽情勢的程度，已近乎自我催眠。


最令人震撼的是，這樣一份由義大利人撰寫、以義大利文發行的專刊，對習近平與中共政權的理解與批判深度，遠遠超越台灣許多親中派所願承認的現實。義大利並非台海第一線國家，亦非亞太地緣政治的主角，但他們透過獨立媒體的深入調查與駐地觀察，對中共體制之不透明、領導人之極權統治、對外政策之野心，做出清楚的判斷。而台灣，作為中共矛頭直指的對象，卻還有政客鼓吹「九二共識」、不敢直稱中國為敵，甚至將防衛台灣視為「挑釁」，這才是最危險的鬆懈。

台灣有人鼓吹「九二共識」、不敢直稱中國為敵，甚至將防衛台灣視為「挑釁」，無視習近平與中共的擴張野心。（馬英九基金會提供）台灣有人鼓吹「九二共識」、不敢直稱中國為敵，甚至將防衛台灣視為「挑釁」，無視習近平與中共的擴張野心。（馬英九基金會提供）

從《紅色王子習近平》一書，我們應得出一個基本教訓：認清敵人，不是仇恨，是清醒；揭露真相，不是對抗，是自保。義大利人能看出習近平的危險與中共的擴張野心，我們作為台灣人，更沒有理由視而不見。畢竟，當外國人都能說出「香港之後是台灣」，台灣自己若還相信中共只是想要和平共處，只會讓自己成為下一個失守的自由堡壘。

中共靠的是謊言與壓迫建政，習近平靠的是鬥爭與集權維穩。當一個義大利的媒體都能寫出如此詳實的政治專刊，清楚警告習近平如何一步步將中共變成對內高壓、對外擴張的紅色帝國，台灣人若還選擇沉睡，將沒有任何藉口為自己辯護。義大利人看得清，中共從不掩飾，只是你還想假裝看不見而已。

（作者為軍人）

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