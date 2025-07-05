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自由開講》對國立原住民族博物館的期待

2025/07/05 09:30

◎ 尤天鳴

欣聞國立原住民族博物館籌備處成立，各界開始關注原住民族博物館的設立與發展。然而，博物館不應只是靜態的展示空間，更應成為族群記憶的家、文化交流的平台，以及原住民族邁向未來的重要基地。

原住民族博物館籌備處揭牌，原住民舞團載歌載舞慶祝。（資料照）原住民族博物館籌備處揭牌，原住民舞團載歌載舞慶祝。（資料照）

一座真正屬於原住民族的博物館，從建築設計開始就應該說文化的故事。建築外觀可以融入傳統家屋、山海意象或祖靈圖騰，讓人一走近就能感受到原住民族的精神。走進館內，動線應該像走入部落生活的旅程，從耆老口述歷史、狩獵祭儀到工藝樣式，讓文化自然地流動在參觀者的腳步之間。

面對數位時代的來臨，原住民族博物館也應該善用科技。透過AR、VR與互動投影，年輕人不只是在看展覽，更可以「參加」豐年祭、「走入」部落狩獵場。科技不僅是展示的輔助工具，更是文化重新被理解與接受的關鍵。

然而，博物館的核心從來都不該是物件，而是人。過去，許多關於原住民族的故事，往往是由外人來詮釋，導致文化被簡化甚至扭曲。未來的博物館，應該讓原住民族自己來說自己的故事，從設計、策展到導覽，族人必須是主體。這樣的博物館，才能真正成為族群的驕傲與家。

更重要的是，博物館不能只是單純的展示場，它應該走入社區，連結在地生活。透過部落導覽、手作工藝坊、文化體驗課程，甚至結合原鄉文化旅遊，讓更多人親身接觸原住民族的文化，也讓地方社區有機會共同成長。

放眼國際，台灣原住民族是全球南島語系的重要一環。原住民族博物館未來也可以成為文化外交的窗口，透過國際展覽、策展合作與數位典藏，台灣可以在全球南島文化地圖上發聲，說出屬於自己的故事

（作者為中原大學設計學士原住民專班助理教授）

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