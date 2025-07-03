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自由開講》台灣需要政治家，不是政客——一位公民的公開信

2025/07/03 17:00

◎ 台灣阿爾飛

我們不是冷漠，而是太久沒有遇見值得相信的政治語言。

選舉來了就喊改革、口號滿天飛，選後卻換成沉默與閃躲；政治人物像演員，議題只是他們手中的劇本。我們看見了太多「表面功夫」，也親歷了一次次信任的崩塌。

我們不是對民主失望，我們只是受夠了那些用民主包裝的投機者。

政客的興衰，不等於民主的常態

以國民黨為例，它過去曾是主流，曾經掌握全台最大的組織與資源，但今天它卻像一艘無法轉向的巨艦——

失語於當代價值、封閉於內部派系，遇事反應遲緩、防禦為先，無法提出可信的社會藍圖。

這不是一天的問題，而是長年缺乏內在代謝的結果。

國民黨與民眾黨聯手在立院毀憲亂政、濫刪預算，罔顧國家安全。（資料照）國民黨與民眾黨聯手在立院毀憲亂政、濫刪預算，罔顧國家安全。（資料照）

我從小在藍營家庭長大，母親當了二十四年的基層里長，政治對我而言並不抽象，是家屋中耳濡目染的日常。那時國民黨是理所當然的執政者，權力的正當性幾乎不容質疑。

但一路走來，我看見的是一次又一次失望堆積的現實：反共立場的曖昧、有錯卻毫無反省、黨主席的空洞喊話，國會被特定組織牽引，通過有利自己的選罷法和憲訴法，甚至胡亂刪除預算、罔顧國家安危。

最令人痛心的，是一群從政者毫無論述能力，在鏡頭前慌亂自保，對公共利益毫無擘畫。我不過是用了幾十年的時間，看清一個黨的骨架——沒有誠信，只剩算計。

柯文哲：從象徵到幻滅

柯文哲的出現，曾經如同一道裂縫中的曙光，讓人相信素人也能撼動權力結構。當年年輕人萬人空巷，主動組織動員的畫面令人難以忘懷，那是一場真摯又熱烈的政治覺醒。

然而，神壇崩塌得太快——從清新變得曖昧，從理想轉為策略。一次次的幻滅，像是信任被反覆拉扯、被稀釋，留下更多的疲憊與懷疑。

前民眾黨主席柯文哲。（資料照）前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

黃國昌，一條失落的理想曲線

我曾給他95分，因為他代表了「可以對體制說不」的可能。但後來的轉向與妥協，卻讓那份清流變了味。

他不是唯一一個讓人幻滅的政治人物，卻是一個最具指標性的投射——我們不怕失望，是因為我們曾經真心相信。

民眾黨主席黃國昌。（資料照）民眾黨主席黃國昌。（資料照）

幸好，還有人選擇留下

苗博雅，不完美，但堅定。她可以落選，卻不退出現場；可以被黑，但不願裝傻。

她的行動提醒我們：政治仍有一種可能，是不用口號，也能打動人心。她不是救世主，但她是一個活得真實的公職工作者，而這樣的誠懇，已經足夠罕見。

或許我們會一次次失望，但為了台灣，我們不能放棄希望。

台北市議員苗博雅。（資料照）台北市議員苗博雅。（資料照）

台灣需要的第三勢力，不是更多人頭，而是新價值秩序

這不是在說「新增一個政黨」這麼簡單，而是要打造一種新的組織文化與公民對話格式：

● 政策聚焦於居住正義、稅制公平、勞權保障與世代責任

● 組織不只靠民粹號召，而能培育公共治理的持久力

● 不求聲量最大，只求責任最穩

這樣的政治力量，不必搶奪光環，而是默默重塑信任的下層建築。

在選票之前，我們該練的「政治識讀術」

你所支持的那個人——

他是為了權力，還是為了改變而來？

他面對挑戰時，是卸責還是堅守？

他說話，是煽動情緒，還是解釋願景？

他對抗體制時，是算計退讓，還是坦承承擔？

當我們懂得分辨，我們就有能力開啟改變。

結語：我們的島，我們來定義

理想也許很重，但它永遠值得一起扛。我們需要的是政治家——不是會演戲的政客，而是願意留下痕跡、實踐誠信的人

只要還有人願意相信真誠，那麼，台灣就還有未來。

（作者為金融服務退休人員）

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