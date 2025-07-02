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名家分享~印和闐》再論吉祥物治國理政

中國宣佈93閱兵那天，新華網與人民網都只報導要慶祝抗戰勝利80週年，對於閱兵，兩大黨媒完全不提。這有兩個可能：黨媒疏忽，或者，背後影武者不同意。任何人應該是都不相信有第一種可能吧！？
名家分享

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2025/07/02 13:30

◎ 印和闐

對任何一位獨裁者來說，不論金小胖、普大帝、或者習包子，閱兵一定都是頭等大事，那是權威的宣示，以刷存在感的重要動作，在宣佈的頭一天，沒理由新華網與人民網同時不報導。

但是宣佈93閱兵那天，新華網與人民網都只報導要慶祝抗戰勝利80週年，對於閱兵，兩大黨媒完全不提。請見圖一與圖二。這有兩個可能：黨媒疏忽，或者，背後影武者不同意。任何人應該是都不相信有第一種可能吧！？

圖一：中國宣布93閱兵，黨媒新華網只報導要慶祝抗戰勝利80週年，對於閱兵，完全不提。（取自貼文）圖一：中國宣布93閱兵，黨媒新華網只報導要慶祝抗戰勝利80週年，對於閱兵，完全不提。（取自貼文）

圖二：中國宣布93閱兵，黨媒人民網只報導慶祝抗戰勝利80週年。（取自貼文）圖二：中國宣布93閱兵，黨媒人民網只報導慶祝抗戰勝利80週年。（取自貼文）

先前講過，石泰峰轉任中共中央組織部長，這個職位有著中共黨內所有人事的建議權，部長按下公文不發，總書記無法批可。石泰峰是胡錦濤當中央黨校校長時期的副校長，在內蒙當書記時響應包子呼籲打貪，倒查20年不查習包子要追殺的內蒙前書記胡春華，反而打擊的是習仲勛的前祕書。這個人跑去當決定人事的中組部長，意謂著很多政策會隨人事開始變化。

對美貿易談判代表從商務部長王受文，換成駐WTO的李成鋼。這位老兄是前總理李克強在經濟事務上的助手，這些年放到WTO乘涼待退。突然間，李成鋼轉任最重要的對美談判代表，然後擔任商務部副部長才一個月，比亞迪就被長城汽車董事長批判，接著商務部就馬上就約談，顯然比亞迪背後的政治人物挺不動了比亞迪。

比亞迪不是普通公司，是習包子提出新質生產力政策的招牌企業，整治比亞迪就是打臉包子，光這點，我就不同意習包子依然大權在握的論點，中國式的政治鬥爭，自古沒有人亡政存的例子。一個例子都沒有。變成吉祥物也算廣義的“人亡”。

最新的消息是，中共中央政治局開會，要新設黨中央議事協調機構（圖三），如果把它解讀為太上政治局常委會好像沒有不可以，就跟當初習包子設立多個黨中央政策小組，藉此架空李克強在國務院權力的模式沒有不同，往後真正決策的，就不是原先的機構。

圖三：中共中央政治局開會將新設黨中央議事協調機構。（取自貼文）圖三：中共中央政治局開會將新設黨中央議事協調機構。（取自貼文）

如果未來中共黨中央真正在“議事”的是這個新機構，那麼習包子9月3日辦不辦閱兵，對判斷他現在以及未來是不是吉祥物沒有差別。

最後，對我們這種炒股票的人來說，習是不是吉祥物，對於top down的投資決策影響不大，但是對bottom up的投資人影響巨大，你絕不能再押習近平概念股，比方說比亞迪。習現在是不是吉祥物，差別在這裡。

本祭司維持原先看法，習總書記現在已經是吉祥物。真正拍板中國大小事的，背後有人。

（作者為財經專欄作家）

本文經授權轉載自印和闐臉書

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