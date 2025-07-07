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自由開講》從「十天九夜」漢光演習看國家團結月

2025/07/07 10:30

◎ 宗介

從操演強度到動員規模：台灣備戰邁向縱深與持久

國防部長顧立雄宣布，漢光41號實兵演習時間由原先五天四夜擴大為十天九夜，象徵國軍已不再以短期、突發戰事為唯一設想，而是積極思考縱深防衛與持久作戰的真實需求，從整合戒備狀況的進程模擬，到應對灰色地帶襲擾的演練，這次操演更進一步結合兵棋推演成果與關鍵行動驗證，反映出台灣軍方已將「立即備戰」升級為「持續應戰」，這不只是演練時間延長，更是國防戰略思維的轉型深化。

漢光41號實兵演習擴大為十天九夜，反映出軍方已將「立即備戰」升級為「持續應戰」。圖為澎防部M60A3戰車去年漢光40號演習期間，實施灘岸反登陸聯合演練情形。（資料照，澎防部提供）漢光41號實兵演習擴大為十天九夜，反映出軍方已將「立即備戰」升級為「持續應戰」。圖為澎防部M60A3戰車去年漢光40號演習期間，實施灘岸反登陸聯合演練情形。（資料照，澎防部提供）

教召驗證、營區法制：軍民合作落實全民防衛

今年漢光演習中，全旅後備部隊（如206旅）實施動員演練，直接進入作戰地境進行「臨戰訓練」，顯示後備戰力已從「紙上編制」邁向「可動可戰」。此外，《軍事營區安全維護條例》配合演習推動，標誌軍民合作與國防法制同步強化，既要防範敵方偵蒐滲透，也要保障民間對軍事議題的知情權與參與空間，透過明確法律邊界與實務解釋，國防部試圖在安全與開放之間尋找平衡，這正是民主國家特有的制度韌性。

國防部將在漢光41號實兵演習動員2萬名後備軍人參與，圖為後備軍人於漢光演習期間，在北部濱海地區挖設戰壕情形。（資料照）國防部將在漢光41號實兵演習動員2萬名後備軍人參與，圖為後備軍人於漢光演習期間，在北部濱海地區挖設戰壕情形。（資料照）

「國家團結月」不只是口號：全民備戰是對外的最大嚇阻

賴清德總統將七月訂為「國家團結月」，與漢光演習共同發動，釋出一個清晰訊號：台灣不會單靠軍隊防衛家園，而是整個社會、整體國力的共同展現，當台海風雲詭譎、南海局勢升溫，台灣選擇的不只是軍事對抗，而是制度整備與社會動員。從民防訓練、資訊戰應對、法規建置到後備戰力驗證，這一連串行動不是「秀」，而是以具體行動告訴國人與世界：台灣已做好準備，團結才是真正的國安。

（作者為研究生）

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