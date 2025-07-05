自由開講》清除「統一」與「共產主義」的思想毒瘤

◎ 蕭錫惠

賴清德總統在「團結國家十講」指出，台灣的民主如煉鋼，唯有去除雜質，才能鍛成好鋼。

賴清德總統在「團結國家十講」第二講指出，台灣的民主如煉鋼，唯有去除雜質，才能鍛成好鋼。（取自臉書）

曹興誠董事長更直言：「『統一』這個思想雜質，嚴重分裂台灣人的國家認同，極度降低我們的國家安全。這個思想雜質不去除，我們的民主自由遲早會失去。」

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這句話令人警醒。但我們也要補上一句：除了「統一」，更應徹底清除「共產主義」這個更深層的思想毒瘤。

從十九世紀至今，全球歷史早已證明，「共產主義」從來不是實現平等的道路，而是一套以正義之名行極權之實的思想詐術。

蘇聯的大清洗、柬埔寨的屠殺、中共的大躍進與文革浩劫，證明它帶來的不是解放，而是數千萬人死亡的災難。

共產主義的危險之處，在於它披著「平等」與「公義」的外衣，專門誘惑涉世未深、對社會不滿的年輕人，使他們成為壓迫者的工具。歷史上的紅衛兵、今日中國的「小粉紅」與網軍，正是這種思想蠱惑的犧牲者與共犯。

當前台灣社會不只受「兩岸一家親」這種統戰話術蠶食，更面臨「紅色浪漫病」的侵蝕。一些知識份子與網紅對中共暴政三緘其口，卻對其「效率」、「治理能力」讚不絕口，這種選擇性失明，正是共產思想殘毒的變形。

更令人憂心的是，部分台灣青年對「計畫經濟」或「中國模式」心生憧憬，卻對新疆集中營、言論審查與數位監控視若無睹，這早已不是單純的學術傾向，而是潛在的國安破口。

新疆維吾爾族遭受中國當局迫害，當地掛著習近平海報。（美聯社）

真正的團結，不只是拆掉「統一」這座幻想的廟宇，更要拔除「共產主義」這座思想的鬼屋。

否則，我們的民主將在貌似和平的日常中慢性崩解。

民主不是天賦，而是歷史與心志鍛造的成果。要煉好民主之鋼，就必須去除一切思想的毒瘤——尤其是那些披著理想外衣的謊言。

（作者為台灣公民）

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