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自由開講》病毒與沉默之下：中國年輕世代的愛滋危機

2025/07/03 11:30

◎ 郭索

中國，這個曾在官方話語中自誇為「最成功防治愛滋病的發展中國家」，如今卻已悄然登上全球愛滋病感染者最多的寶座。根據2024年底統計，中國境內的愛滋病毒感染者與愛滋病患者總數已突破135萬人，正式超越美國，成為世界第一大感染國。這個驚人的數字背後，並非一朝一夕的變化，而是中共體制長期失能、輿論噤聲、政策錯置與教育荒廢所共同釀成的結果

中國境內的愛滋病毒感染者與愛滋病患者總數已突破135萬人，成為世界第一大感染國。圖為北京一情趣用品店。（法新社）中國境內的愛滋病毒感染者與愛滋病患者總數已突破135萬人，成為世界第一大感染國。圖為北京一情趣用品店。（法新社）

中國愛滋疫情之所以走向失控，首先要追溯到1990年代臭名昭著的「血漿經濟」悲劇。當時河南、山東等地的非法買賣血液活動盛行，地方政府在利益驅動與官僚縱容下默許操作，導致上百萬農民因共用抽血設備而遭交叉感染，成為愛滋病毒的第一批受害者。這場災難不僅未被全面揭露與補償，更被官方極力壓制與抹平，形成日後防疫誠信的致命裂縫。

進入2000年代後，愛滋病的主要傳播途徑轉為性行為，尤其是異性間傳播，占比高達65%。其中又以嫖妓、婚外性行為為主因。官方在言語上高舉「防治宣導」，實際上卻壓制性教育、公衛投入不足，並持續對高風險族群如同性戀、吸毒者進行污名化與打壓，使得病毒轉而隱蔽於地下社群，在毫無防備中不斷擴散。

一位網路暱稱「動物無常」的愛滋病患在微博發文，稱他已「成功傳染愛滋給一名大二女孩」。（圖擷取自新浪網）一位網路暱稱「動物無常」的愛滋病患在微博發文，稱他已「成功傳染愛滋給一名大二女孩」。（圖擷取自新浪網）

而真正令人警醒的是，近年來愛滋病的年輕化趨勢愈加明顯。2010年至2019年間，15至24歲年齡層已有超過14萬人確診感染。根據校園通報紀錄，初中、高中學生感染病例屢見不鮮，甚至年僅十三歲的國中生也已列入感染名單。在中國教育體系長期缺席性知識與風險意識培養的情況下，青少年面對性議題的無知，使得病毒有了更大的鑽縫空間。

除了無知，更有一股潛藏的結構性壓力正在將年輕人推向風險深淵。在當前經濟壓力、拜金文化與網路平台推波助瀾之下，越來越多年輕女性走上了「包養」或「援交」的道路，以「sugar baby」之名與年長男子進行性交易。這些行為在社群媒體上被刻意淡化、甚至浪漫化，實際卻是赤裸裸的賣淫現象。在缺乏法律保護與防疫監控之下，這些性交易成為病毒傳播的又一主軸。

年輕人感染愛滋的現象已不再是個別悲劇，而是全國性、世代性的公共危機更可怕的是，在這場席捲青年的疫情風暴中，制度卻選擇了沉默與退卻。性教育仍未普及，學校不教、媒體不談，對未成年賣淫與網路包養現象避而不視。醫師與教師進退維谷，社會輿論集體緘默，結果就是一批批年輕人無聲地染病，成為防疫破口中的犧牲品

在中國性教育仍未普及，年輕人感染愛滋的現象已不再是個別悲劇，而是全國性、世代性的公共危機。圖為中國的世界愛滋病日宣導活動。（路透）在中國性教育仍未普及，年輕人感染愛滋的現象已不再是個別悲劇，而是全國性、世代性的公共危機。圖為中國的世界愛滋病日宣導活動。（路透）

中國之所以成為愛滋病的溫床，並非科技落後、資源不足，而是選擇逃避、壓抑真相、放任社會崩壞。當權者將愛滋視為羞恥，將性教育視為禁忌，將風險行為視為無可奈何，最終傷害的就是毫無保護能力的下一代

今天，我們看到的不只是疫情數字，而是一整個國家的倫理危機與制度真空。如果再不正視性教育的緊急性，再不揭開包養文化的假面，再不給年輕人知識、尊嚴與保護，那麼病毒將繼續無聲蔓延，下一代的健康與希望將被無知與沉默徹底吞沒。這不只是防疫的敗退，更是人道與社會良知的淪陷。

（作者為自由業）

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