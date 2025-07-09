晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣與中歐V4四國 攜手能源合作

2025/07/09 20:00

◎ 廖明輝

在全球地緣政治與能源轉型多重壓力下，台灣與中歐V4四國正逐漸顯露深化能源合作潛力，V4 意指Visegrad Four，是由中歐國家捷克、匈牙利、波蘭和斯洛伐克四國所組成的政治及文化合作組織，該組織以匈牙利城市維謝格拉德命名。日前看到英國諾丁漢大學的台灣研究中心（Taiwan Research Hub）於其線上雜誌《台灣洞察》刊載一篇名為「V4與台灣產業合作，作為對全球秩序轉變的戰略回應」文章，指出台灣為全球技術價值鏈核心，使其成為V4國家因應俄烏戰爭與綠色轉型的潛在合作對象，雙方在能源與工業合作領域的潛在連結，逐漸顯露戰略意義，頗值得深入探討。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐洲的能源安全問題急速升高，尤其是V4四國面臨的挑戰更為急迫。V4長期仰賴俄羅斯的化石燃料，當地能源密集型產業又在區域經濟佔有舉足輕重地位，使其能源轉型面臨「既要脫碳，又要穩定」的兩難。例如波蘭至今仍然以燃煤發電為主，儘管其比重已從2023年的70%下降至2024年的54%；捷克和斯洛伐克雖然仰賴核能支撐能源結構，但再生能源占比明顯落後歐盟平均。在這樣的脈絡下，尋找技術和資金合作夥伴成為V4當務之急，尤其是能提供再生能源解決方案的國家。

波蘭至今仍然以燃煤發電為主，其能源轉型是當務之急。（美聯社）波蘭至今仍然以燃煤發電為主，其能源轉型是當務之急。（美聯社）  

台灣同樣面臨能源結構過度依賴進口化石燃料問題。根據政府規劃，到2030年台灣的能源組合將調整為天然氣50%、再生能源30%、煤炭20%。在追求能源多元化的同時，台灣還需應對中國日益加劇的軍事與經濟壓力。在中國試圖削弱台灣半導體優勢、軍事擾台、外交打壓背景下，能源自主與技術保衛已成為國家安全議題一部分。台灣不僅要確保能源供應穩定，更要在半導體技術供應鏈維持優勢地位。

這樣的挑戰，卻也提供台灣與V4國家轉化為實質合作契機。台灣在布爾諾建立的半導體研究中心，正是捷克積極連結台灣技術資源實例，雖然最終台積電選擇在德國設廠，但捷克與台灣的技術合作基礎已穩步建立。斯洛伐克也與台灣投資基金合作，在智慧廢棄物管理領域深化互動。更具象徵意義的是波蘭與台灣在氫能生產及運輸領域的初步協商，這些都是雙方在能源與產業合作逐步擴展的具體象徵。

斯洛伐克與台灣投資基金合作，在智慧廢棄物管理領域深化互動。圖為國發會核可「中東歐投資基金」的第二筆斯洛伐克投資案，挹注三百萬歐元投資斯國廢棄物智慧處理系統業者Sensoneo。（資料照）斯洛伐克與台灣投資基金合作，在智慧廢棄物管理領域深化互動。圖為國發會核可「中東歐投資基金」的第二筆斯洛伐克投資案，挹注三百萬歐元投資斯國廢棄物智慧處理系統業者Sensoneo。（資料照）  

然而，以台灣有限的外交與財政資源，可能難以同時深耕歐美多個地區。再加上美中科技競爭加劇，台灣企業如台積電也面臨美國在地生產政策拉扯。對V4而言，對中國投資依賴、內部政策協調問題及對再生能源技術與資金缺口，也需要妥善處理。唯有在互信與互補基礎上，V4與台灣方能真正發揮彼此優勢。

綜上所述，台灣與V4同為能源進口國，面臨能源安全與經濟韌性共同挑戰。台灣正透過與麻省理工學院合作開發台灣創新綠色經濟路線，打造具戰略性與前瞻性能源轉型藍圖，涵蓋先進核能、氫氣、儲能、碳捕捉等領域，其經驗可為V4國家借鏡。而V4具備堅實工業基礎與歐洲市場接入能力，亦可成為台灣推動綠色出口與科技合作跳板。未來若能強化公私協作與政策對接，台灣與V4合作可望成為歐亞綠色聯盟典範，共同邁向韌性、安全且永續的能源未來。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書