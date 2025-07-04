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自由開講》國際局勢變化快 罷免是台灣人的民主武器

2025/07/04 15:00

◎ 于則章

美國總統川普在美東時間六月廿一日晚上於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文證實美國突襲伊朗三處核設施後，隨即於白宮發表三分半鐘演說是「一次輝煌的軍事勝利」，並強調，伊朗的「關鍵核濃縮設施」已被「徹底摧毀」。

根據美國《CBS》報導，一位熟悉此行動的消息人士和國防部高級官員證實，美軍在此次空襲伊朗的行動中，由B-2轟炸機搭載被稱為「碉堡剋星」的GBU-57「巨型鑽地彈」來摧毀Fordow等深層地下目標，美國海軍潛艦還發射了30枚「戰斧」巡弋飛彈攻擊Natanz和Esfahan的核設施。

美國空軍的GBU-57巨型鑽地彈是摧毀伊朗地下核設施的關鍵。（美聯社檔案照）美國空軍的GBU-57巨型鑽地彈是摧毀伊朗地下核設施的關鍵。（美聯社檔案照）

面對如此重大的國際局勢轉變，賴清德總統在六月廿二日啟動「團結國家十講」，針對台灣面臨國際局勢變化以及威權威脅，希望直接面對社會說明政府立場和政策，讓更多人了解台灣面臨的挑戰，也傾聽國人想法，最大化團結國家。

然而，中國國民黨主席朱立倫竟質疑「團結國家十講」是要幫大罷免添柴火，民眾黨主席黃國昌更諷刺是「鬥爭十講」，更向賴清德總統喊話：「為了促進台灣社會的和諧，我非常樂於跟賴總統，針對人民關心的十件大事公開對談。」

朱黃兩人忝為台灣兩大在野黨黨主席，對國安問題漠不關心，滿腦子只有個人與一黨的私利，過去一年多來，兩黨仗著在立法院的多數席次毀憲亂政，充當中國馬前卒，連攸關國防安全的國防預算都亂砍亂凍，賴總統日前邀請他們到總統府聽取國安簡報，也遭他們傲慢的拒絕

國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌雙雙拒絕出席總統府的國安簡報。（資料照）國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌雙雙拒絕出席總統府的國安簡報。（資料照）

如今又對於賴總統直接與國民對話的「團結國家十講」冷嘲熱諷，還說願意跟賴總統對話，簡直就跟伊朗在核談判一再的對美國虛以委蛇態度反覆，企圖利用談判拖延時間來達成製造核武的目的如出一轍。

而今，伊朗的如意算盤被美國的GBU-57「巨型鑽地彈」徹底摧毀，充當中國中東代理人的伊朗神棍政權垮台只是時間早晚的問題。而自甘作為中國馬前卒的中國國民黨，即令與民眾黨聯手以延會的手段撐起國會保護傘，最終也必然將在大罷免這枚台灣人民的巨型鑽地彈直搗黃龍下團滅！

（作者為公務員）

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