群眾之事》藍白不在籍投票 他人可「幫」申請問題多

就算是台灣本土才能進行「不在籍投票」，也會產生嚴重問題！

◎ 林智群律師（klaw）

藍白另外在推「不在籍投票」，當然民眾黨說他們只推「台灣本土」進行不在籍投票，台商在中國不能進行不在籍投票。

就算是台灣本土才能進行「不在籍投票」，也會產生嚴重問題！

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如果大家看清楚這個法案內容，就可以發現，只要提出「身分證正反面影本」，就可以申請「不在籍投票」。

根據法案內容，只要提出「身分證正反面影本」，就可以申請「不在籍投票」。（取自貼文）

那今天如果你住台北，有人掌握了你的身分證影本（大家提供身分證影本給銀行、戶政機關的機會應該很多），就可以「幫」你申請不在籍投票。

結果會怎麼樣？

投票通知「不會」寄到戶籍地給你，而是寄到「其他地方」去，你住台北市，結果人家幫你申請在屏東投票，你在投票日當天去自己住家附近的投票所詢問，才知道自己的投票地在屏東，請問一下，這筆爛帳算誰的？

要知道中國政府應該也蒐集很多人的身分資料（包含身分證影本），用這種方式，就可以有效干擾台灣選舉了。

中國政府應該也蒐集很多人的身分資料（包含身分證影本），用這種方式，就可以有效干擾台灣選舉了。（取自貼文）

這些白癡藍白委員，過去一年半以來，立法都亂投票，不知道自己在支持什麼法案？內容是什麼？後果是什麼？（一問三不知），這次也一樣，根本不知道他們打開了什麼潘朵拉盲盒。

#國民黨執政縣市基隆市花蓮縣可是明目張膽非法使用戶政系統個人資料的

本文經授權轉載自林智群律師（klaw）臉書

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