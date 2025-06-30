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曹興誠八不居士》模擬紙上辯論 中間選民評評理

堂堂一個國會最大黨，竟然這樣又孬又low ，實在令人難以想像。既然他們不敢踹共，我只好在紙上模擬一場辯論，把兩方的論點都呈現出來，供中間選民來評理。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/06/30 16:00

◎ 曹興誠

最近我和沈伯洋邀請朱立倫、傅崐萁、趙少康出來辯論，以便大眾了解「罷免」和「反罷免」各自的理由。

我認為這是雙方對公眾的義務和責任。

前聯電董事長、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠日前與「反共護台志工聯盟」志工，赴國民黨中央黨部下戰帖，邀請朱立倫、傅崐萁等人出來辯論，以便大眾了解「罷免」和「反罷免」各自的理由。（資料照）前聯電董事長、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠日前與「反共護台志工聯盟」志工，赴國民黨中央黨部下戰帖，邀請朱立倫、傅崐萁等人出來辯論，以便大眾了解「罷免」和「反罷免」各自的理由。（資料照）

結果，朱、傅、趙不敢出來跟我們直球對決，只好叫徐巧芯硬著頭皮出來應付。

沒想到徐巧芯不懂辯論有規則；她竟然說，規則是「毛一堆」，「怕了」，才需要規則。

堂堂一個國會最大黨，竟然這樣又孬又low ，實在令人難以想像。

既然他們不敢踹共，我只好在紙上模擬一場辯論，把兩方的論點都呈現出來，供中間選民來評理。

第一篇

我以「曹沈伯」代表罷免方，以「朱崐趙芯」代表反罷方。

以下由罷免方和反罷免方輪流發言。

曹沈伯：
你們這些國民黨立委，吃喝著台灣人的血汗稅金，卻私通台灣境外的敵對勢力-中共，並強行通過有利於中共侵略台灣的法案。這樣吃裡扒外，不忠於中華民國，完全違背你們的職責，所以我們要罷免你們。

朱崐趙芯：
我們不認為中共是敵對勢力，我們去大陸，是去交流，為兩岸爭取和平。

曹沈伯：
中共在南京中山陵立了中華民國的墓碑，宣稱中華民國已經滅亡。2018年中共修改憲法，宣稱「台灣是中華人民共和國不可分割的領土」；中共這樣企圖全面毀滅中華民國，難道還不算境外敵對勢力？

朱崐趙芯：
好吧！我們承認中共是境外敵對勢力。
但越是雙方敵對，就越需要交流，不是嗎？
這樣才能避免戰爭，維持和平。

曹沈伯：
「交流」當然可以，但你們是去「同流」。同流則「合污」，就不可以。和敵對勢力「同流」，是助長敵方聲勢，同時讓中共以為我們軟弱、分裂，這樣更會增加他們侵犯台灣的僥倖心理，對維持和平毫無幫助。

朱崐趙芯：
你們憑什麼說，我們和中共同流？

曹興誠八不居士》模擬紙上辯論 中間選民評評理中國國台辦發言人朱鳳蓮日前聲援國民黨，痛批民進黨當局無所不用其極打壓在野政黨，變本加厲製造「綠色恐怖」，希望廣大台灣同胞堅決反對。（翻攝直播）

曹沈伯：
中共喊「統一」，你們跟著喊統一，中共「反台獨」，你們也「反台獨」；現在你們喊反罷免，中共國台辦也跟著喊「反罷免」。這不都證明，你們和中共「同流」嗎？

朱崐趙芯：
統一是中華民族的復興大業，我們都是中華民族。喊統一有什麼不對？

（後續）

如果您有論點，歡迎留言。


本文經授權轉載自曹興誠臉書

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