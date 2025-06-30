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自由開講》給醫生總統的公開信——from 7年級主治醫生

2025/06/30 13:30

◎ 許富舜

賴總統您好，

作為一個80年級、在台灣受過完整訓練、在臨床看過病、值過夜班、插過管、送過生命、也挽回過的醫師，我想用醫療人員的身分，寫這封公開信給您。希望您還記得那個真正的醫療現場，那些我們一起發過誓要守護的時刻。

教育部宣布擴招醫學生，引發爭議。（資料照）教育部宣布擴招醫學生，引發爭議。（資料照）

最近教育部宣布擴招醫學生，引發了很大的爭議。有人指責醫界護航、不願放人進來；也有人拍手叫好，覺得政府終於要解決缺醫問題。這場爭論裡充滿對立與情緒，但很少有人真正問一個最誠實的問題：

「我們真的願意為健保和醫療，付出什麼代價？」

台灣需要更多醫療人力嗎？當然需要。

高齡化、慢性病、長照、偏鄉需求，未來二十年只會更多、更難。

我不反對增加醫學生名額，因為我知道我們需要更多人願意投入服務、照顧更多需要的人。

但總統，您也是醫生，您一定比任何人清楚：

問題從來不是「有沒有醫學生」，而是「這些人畢業後，還願不願意留下來救命」

真正的問題是：我們願意付多少成本在自己的健康上，願意為台灣未來承擔多少責任？

現在缺的不只是偏鄉醫師，而是連都會區的醫學中心都在缺。

住院醫師流失、夜班人力不足、急診爆量、開刀房排不出人手。

內科、外科、婦產、小兒科的住院醫師越來越少；護理人員離職潮嚴重，病房被迫關床。

不是因為沒人想讀醫學，而是因為做了也留不住。

而且，不只是醫師，所有第一線必要醫療的從業人員都在承受同樣的問題。

面對醫師與護理人員人力荒，問題不在沒人想讀醫學，而是「這些人畢業後，還願不願意留下來救命」。情境照。（圖取自shutterstock）面對醫師與護理人員人力荒，問題不在沒人想讀醫學，而是「這些人畢業後，還願不願意留下來救命」。情境照。（圖取自shutterstock）

我們要誠實問：為什麼留不住？

因為健保支付長期壓價，必要醫療的點值被擠到骨頭；

因為夜班、急診、住院最辛苦，但報酬卻不足以反映風險與勞力；

因為年輕醫師和醫療人員面對的是超時工時、過勞、訴訟壓力、身心燃燒；

因為醫院要靠自費、健檢、醫美收入來補健保的虧空；

因為整個體制都在告訴年輕人：

「別傻了，去做輕鬆又賺錢的工作吧。」

所以，我們看到的不是沒有人讀醫學，而是沒有人願意留在開刀房、夜班、基層、急診室

總統，您是醫生，您一定最懂：

醫療最需要的不是更多執照，而是有人願意在病人最脆弱的時候，留在身邊。

喊擴招很容易，聽起來像是一個「解決缺醫」的簡單答案，也能快速安撫選民焦慮。

但如果不談支付改革、不改善勞動條件、不設計合理的差別負擔，未來只會是多生產執照給自費市場。

夜班還是沒人，急診還是爆量，病房還是關床，真正需要救命的地方，還是沒人願意留下來。

如果真的要救這個體制，就不能只是靠承諾。

面對目前的醫療困境，期待政府能正視醫界心聲，設計出一個能真的守住醫療體系的改革方案。健保示意圖。（資料照）面對目前的醫療困境，期待政府能正視醫界心聲，設計出一個能真的守住醫療體系的改革方案。健保示意圖。（資料照）

我們要願意一起面對那些真正的禁忌：

健保費結構需要誠實檢討與調整

有能力的人該多負擔，才能讓需要的人看得到醫生

高所得、高退休金的長者要承擔世代責任

部分可選的自費需求，不該用全民健保埋單

健保應該專款專用在必要醫療，不是所有人想要的方便

這些話不好聽，但都是在現場的醫療人員心裡最清楚的真話。

我們要的不只是「公平的便宜」，而是「能救命的公平」

要的不只是「不漲價的承諾」，而是「有人願意留下來的制度」

要的不只是「多一點醫學生」，而是「一個能撐下去的醫療體系」

總統，您當過醫生，也唸過醫師誓言。

那誓言不是要我們生產更多執照，而是要我們盡全力救人，守護病人的尊嚴與生命。

如果您要做一個真正的改革型總統，請帶頭說出這些真話、誠實討論這些選擇，設計出一個能真的守住醫療體系的改革方案

不是為了醫界，而是為了那些還沒長大的孩子，為了已經老去的父母，為了所有需要被照顧的病人。

也為了還願意在急診、夜班、病房、手術室裡，拼命想救人的每一個醫護。

——7年級的許富舜醫生


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