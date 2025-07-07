許多民眾都困惑無薪假與留職停薪有什麼不同，其實可以從許多層面來判斷。近期有則新聞報導指出，華航張姓空姐懷孕後，申請轉地勤遭拒並被要求留職停薪，期滿後復職卻僅任行政職，由於沒有飛行加給導致薪資大幅短少，張女因此提起民事訴訟請求華航賠償185萬元。

◎ 法操司想傳媒

（AI生成示意圖，取自貼文）

許多民眾都困惑無薪假與留職停薪有什麼不同，其實可以從許多層面來判斷。近期有則新聞報導指出，華航張姓空姐懷孕後，申請轉地勤遭拒並被要求留職停薪，期滿後復職卻僅任行政職，由於沒有飛行加給導致薪資大幅短少，張女因此提起民事訴訟請求華航賠償185萬元。

高雄地院調查後認為，華航要求張女「留職停薪」應為當時流行之「無薪假」。依法「無薪假」月薪不得低於基本工資，因此留停期間，張女應可請領每月2萬多元薪資共45萬元，其餘請求則駁回。



留職停薪與無薪假的不同



留職停薪指的是勞工與雇主雙方協議，暫時停止履行勞動契約中的主要義務，也就是勞工暫時不工作、雇主也暫時不發薪水，但雙方的契約關係仍然存在，並未解除。這種情況通常需要雙方合意，但有些情況是法律明定的，例如育嬰留職停薪或服兵役期間，就算沒有特別協議，也依法可以辦理。



而所謂的「無薪假」是勞動實務上的通稱，依法稱為「減班休息」，是指企業因突發性或短期經營困難，為了降低人事成本、維持企業營運，而與勞工協議後實施之彈性工作安排。其內容包括暫時性地減少工時與工資，但不解除勞動契約關係。此措施應以勞資雙方合意為前提，雇主不得片面強制實施。依主管機關之規定，實施期間原則上不得超過三個月，並應兼顧勞工之基本生計權利與勞動權益。



兩者的差別在於關鍵差別：留職停薪：是勞工主動申請，有明文法源依據（例如性別工作平等法），而無薪假則是雇主提出、雙方協商的結果，屬於非常時期的因應措施，不是法律明文保障的請假權益。



契約解釋應該以當事人真意為準



新聞報導中的華航與空姐對於契約約定各執一詞，但其實解釋契約不應該拘泥於文字，而是要探求當事人的真正意思。相關規定規定在民法第98條：「解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句。」



雖然華航與空姐的約定文字是寫「留職停薪」，但其實真意是「無薪假」，所以法院認為可以請求沒有上班那幾個月的基本工資。



留職停薪與無薪假常常令人搞混，法操也提醒各位讀者，訂定契約時要特別注意充分溝通與意見交流，以免日後上法院，徒增困擾。

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本文經授權轉載自【法操】空姐懷孕被迫留職停薪，是留職停薪還是無薪假？

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