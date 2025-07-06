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健康醫療網》肌膚不敵歲月洗禮？皮膚科醫談保養關鍵 梅菁「這成份」受關注

知名皮膚科醫師黃美月指出，皮膚是身體器官的一部位，我們吃進去的食物，經過循環送到各個器官，其中也包含了皮膚，因此除了均衡飲食，也可搭配例如活性酵素梅菁，幫助肌膚達到抗氧化效果。
健康醫療網

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2025/07/06 08:30

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以梅菁原液為例，其中天然來源的多酚、維生素C與E等營養素具有抗氧化特性，相關營養素參與體內自由基清除機制，對維持細胞健康有幫助。（取自貼文）以梅菁原液為例，其中天然來源的多酚、維生素C與E等營養素具有抗氧化特性，相關營養素參與體內自由基清除機制，對維持細胞健康有幫助。（取自貼文）

肌膚隨著年齡增長逐漸老化，但現代人生活忙碌，飲食、作息不正常，加上外在環境影響，更加速肌膚老化問題生成，想要維持逆齡狀態，除了減少外在環境因子，飲食也是延緩肌膚老化的關鍵；知名皮膚科醫師黃美月指出，皮膚是身體器官的一部位，我們吃進去的食物，經過循環送到各個器官，其中也包含了皮膚，因此除了均衡飲食，也可搭配例如活性酵素梅菁，幫助肌膚達到抗氧化效果。

空污等外在環境難抵抗　加速肌膚老化問題

事實上，包括紫外線、空氣污染、廚房油煙、藍光等因素都會促使肌膚產生大量自由基，因而攻擊膠原蛋白等結構，使肌膚老化提早報到；黃美月醫師表示，門診中最常遇到飽受長斑、色素沈澱等肌膚老化困擾的民眾，尤其當空汙等外在環境破壞肌膚表層薄膜時，就會導致保濕效果下降，促使慢性發炎降低神經醯胺合成，這時肌膚老化問題就會一一浮現。

梅菁原液含抗氧化成分　有助清除自由基、支持肌膚健康

黃美月醫師解釋，這也是為什麼市面上許多抗老保養品標榜含抗氧化成分，關鍵在於皮膚細胞接觸到氧時，開始產生能量，而這代謝過程的產物又稱為「自由基」，當自由基數量過多，會使氧化加速，也因此如何對抗自由基，減少氧接觸皮膚，也成了現今許多美容保養追求的目的。

以梅菁原液為例，其中天然來源的多酚、維生素C與E等營養素具有抗氧化特性，相關營養素參與體內自由基清除機制，對維持細胞健康有幫助。日常若攝取含天然發酵產物與有機酸的飲品，會有助於維持腸道菌相平衡與消化機能，進而支持整體健康及肌膚狀態。

攝取過多糖小心出現糖化反應　專家：加速肌膚老化

對抗肌膚老化，除了靠外在保養，飲食同樣也很重要；黃美月醫師提及，人從出生開始就得面對一天一天老化，到了25歲過後更加速老化速度，若長期攝取高油、糖等食物，當與蛋白質結合後，就會出現糖化反應，形成糖化終產物（AGEs），使得細胞產生發炎現象，膠原蛋白結構也因此改變，造成肌膚蠟黃、鬆垮等老化問題。

黃美月醫師分享，梅菁屬於天然食物，不僅對於肌膚保養有正面影響，也能增加飽足感，幫助排便順暢。（取自貼文）黃美月醫師分享，梅菁屬於天然食物，不僅對於肌膚保養有正面影響，也能增加飽足感，幫助排便順暢。（取自貼文）

多酚具強大抗氧化作用　維持肌膚青春最佳利器

「多酚的作用甚至優於維生素C和E。」黃美月醫師解釋，因此日常均衡飲食非常重要，像是蔬果含量較多的維他命C，能減少肌膚受到自由基損傷，保護肌膚健康，以及維護細胞膜脂質的維他命E，有助降低肌膚發炎反應，另外，還有多酚，因具有強大抗氧化作用，能幫助肌膚抵禦外在環境的損傷，維持肌膚最佳狀態。

長期發酵的梅菁原液　口感更溫和

不過面對現代人忙碌生活，難以透過飲食攝取足夠營養素，則可藉由酵素等補給品，幫助肌膚對抗老化問題；黃美月醫師舉例，像活性酵素梅菁就是不錯的抗氧化飲品，關鍵在於它是在大自然下，將有機梅透過常溫誘發酵母菌發酵；經過長期發酵的梅菁原液，容易被人體吸收，且含有總多酚、維生素C及E等成分，皆是日常飲食中需要的營養成分，有助於維持健康。

日常搭配梅菁飲用　有助維持肌膚健康

黃美月醫師分享，梅菁屬於天然食物，不僅對於肌膚保養有正面影響，也能增加飽足感，幫助排便順暢，除了適合搭配三餐飲用，建議也可作為點心替代品，滿足口慾，或是做料理時，加一點進去菜餚，增加不同風味外，也能達到維持肌膚健康的目的。

肌膚老化　正常飲食、生活習慣缺一不可

此外，養成良好的日常生活習慣也是維持凍齡的基本原則；黃美月醫師建議，平時除了做好防曬、保持充足睡眠以及避免高鹽高糖的飲食，晚餐後也盡量讓自己站著，不要馬上坐下，並墊墊腳尖、慢走或甩手等方式，讓自己身體稍微活動、流點汗，日常也可補充保健食品，或搭配飲用活性酵素梅菁，都能幫助肌膚新陳代謝，延緩老化提早報到。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者蘇靖昀報導 肌膚不敵歲月洗禮？皮膚科醫談保養關鍵 梅菁「這成份」受關注

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