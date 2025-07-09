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照護線上》腰部曲線改善對策解析，肋雕芭比腰手術步驟與特點，整形外科陳彥州醫師圖文解說

影響腰部曲線的主要因素包括腹部皮下脂肪、內臟脂肪、腹部肌肉、骨骼結構。
照護線上

照護線上

2025/07/09 08:30

◎ 照護線上

（取自貼文）（取自貼文）

外科陳彥州醫師表示，「其實腰部曲線不是只跟體重有關呦。」

影響腰部曲線的主要因素包括腹部皮下脂肪、內臟脂肪、腹部肌肉、骨骼結構。陳彥州醫師解釋，腹部皮下脂肪過多會影響腰線，使腰部曲線不明顯，有人會透過減重或抽脂手術來改善。內臟脂肪過多會使腹部膨脹，必須透過飲食調整與運動來減少內臟脂肪，改善腰線。腹部肌肉的部分，有部分產後女性可能會出現腹直肌分離及筋膜鬆弛的問題，導致腰線不明顯，這類狀況可能需要透過腹直肌分離修復手術來改善。

若上述三項因素皆已改善，但腰線仍不明顯，則可能與肋骨骨架有關，而需要考慮透過肋骨雕塑來調整。

（取自貼文）（取自貼文）

過去曾經透過移除肋骨來讓腰部變細，但目前國際上已較少採用此方式，因為通常僅能移除兩對游離肋骨，術後通常會在後腰部留下5至7公分長的疤痕。術後疼痛感較強，且可能出現氣胸、血胸、傷口長期疼痛、神經痛等併發症。

肋雕芭比腰手術：創新技術與術後優勢

2023年，有位智利醫師發明了一種肋雕手術，使用超音波骨刀進行肋骨雕塑。陳彥州醫師解釋，在全身麻醉的狀況下，醫師透過後腰部皮膚的小針孔，以超音波骨刀將肋骨磨細。再施加外部力量使其折彎內縮，最多可調整5對肋骨，達到調整腰部曲線的效果。手術時間約1個小時。

（取自貼文）（取自貼文）

肋雕芭比腰手術不需移除肋骨，可調整最多5對（共10根）肋骨，通常為第八至第十二對肋骨。陳彥州醫師說，肋雕手術侵入性較小，且可處理的肋骨數量較多，能夠達到優於傳統肋骨移除手術的效果。

相較於傳統肋骨移除手術，肋雕芭比腰手術的傷口較小，術後疼痛較輕，恢復期較短，且不會留下明顯疤痕。陳彥州醫師說，接受肋雕手術後不需住院，術後可直接返家休養，依照指示服藥。術後可正常行動，但不建議進行劇烈運動或提重物，至少需休息兩週。

肋雕芭比腰手術的方式為折彎肋骨，仍保持連接，並未完全斷裂。術後需穿著塑身衣3至6個月，以塑造理想的腰型。腰圍平均可縮小9至13公分，若搭配抽脂手術，腰圍可能縮小達20公分。

陳彥州醫師說，傳統肋骨移除手術，可能出現氣胸、血胸、神經痛等併發症。肋雕芭比腰手術的併發症則較為少見。

「曾經有位30歲的小姐，身形已經相當纖瘦，但腰部曲線仍不明顯。經過討論後，她決定接受肋雕芭比腰手術。」陳彥州醫師說，「術後三個月回診時，她的腰圍縮小了9公分。而且她覺得術後疼痛低，僅需服用一般止痛藥即可緩解，讓她感到相當滿意。」

（取自貼文）（取自貼文）

術前評估與專業建議

肋雕芭比腰手術的術前評估包含幾個重要步驟，臨床檢查、抽血檢查、影像學檢查。陳彥州醫師說，抽血檢查主要是為了麻醉評估，確認適合接受全身麻醉手術。影像學檢查是利用電腦斷層掃描進行3D肋骨重建，以評估肋骨的形狀與結構，幫助醫師擬定手術計畫。

肋骨可分為三種類型，第1至第7對為「真肋骨」，真肋骨直接與胸骨相連，不會進行手術。第8至第10對為「假肋骨」，假肋骨的肋軟骨彼此融合，並連接至胸骨。第11和第12對為「游離肋骨」，游離肋骨不與胸骨相連。陳彥州醫師說，電腦斷層掃描可幫助判斷假肋骨的連接方式，以決定手術時的折彎角度，確保肋骨能順利內縮。

從皮下脂肪、肌肉、到骨骼構造，很多因素都會影響腰部曲線，陳彥州醫師提醒，請與醫師詳細討論，並在完整的評估後，選擇合適的處理方式，才能達到理想的成果。

筆記重點整理

● 影響腰部曲線的主要因素包括腹部皮下脂肪、內臟脂肪、腹部肌肉、骨骼結構。若前三項因素皆已改善，但腰線仍不明顯，則可能與肋骨骨架有關，而需要考慮透過肋骨雕塑來調整。

● 過去曾經透過移除肋骨來讓腰部變細，但目前國際上已較少採用此方式，因為通常僅能移除兩對游離肋骨，術後通常會在後腰部留下5至7公分長的疤痕。術後疼痛感較強，且可能出現氣胸、血胸、傷口長期疼痛、神經痛等併發症。

● 肋雕芭比腰手術使用超音波骨刀進行肋骨雕塑，在全身麻醉的狀況下，醫師透過後腰部皮膚的小針孔，以超音波骨刀將肋骨磨細。再施加外部力量使其折彎內縮，最多可調整5對肋骨，達到調整腰部曲線的效果。手術時間約1個小時。

● 相較於傳統肋骨移除手術，肋雕芭比腰手術的傷口較小，術後疼痛較輕，恢復期較短，且不會留下明顯疤痕。接受肋雕芭比腰手術後不需住院，術後可直接返家休養，依照指示服藥。術後可正常行動，但不建議進行劇烈運動或提重物，至少需休息兩週。術後需穿著塑身衣3至6個月，以塑造理想的腰型。


本文經授權轉載自【照護線上】腰部曲線改善對策解析，肋雕芭比腰手術步驟與特點，整形外科陳彥州醫師圖文解說

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