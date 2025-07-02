自由開講》中共太子黨內鬥全武行——搶王位還得寫「建議書」？

◎ 張怡穎

你以為中共是一個堅不可摧的「黨國體制」？錯了啦，它更像是一齣永不落幕的《延禧攻略》。最近紅二代們搞出一齣「內部逼宮大戲」，打著「建議書」的旗號，準備聯名請習近平「體面下台」。至於原因？說穿了，就是習大大不夠照顧老紅家的利益，踩到了人家的金庫神經。

中共當局6月13日在北京大會堂舉行座談會，紀念已故中共正國級領導人陳雲冥誕120週年，中共七常委參加，許多紅色家族成員也到場。這場座談會提及陳雲主持制定《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。而在毛澤東死後，鄧小平掌權時期出爐的該文件，強調「民主集中制」，堅持集體領導，反對個人獨斷，這是習掌權時期的禁忌點。外界已有評論認為，這是習近平變相做檢討，是一個不尋常信號。

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中共紅二代各派勢力日前出席紀念中共元老陳雲冥誕120週年，傳出打著「建議書」的旗號，檢討習近平，引發「逼宮」的猜測。示意圖。（路透檔案照）

說到這根本不是什麼「政治理念」之爭，而是標準的「利益分贓不均」造成的內訌。太子黨的社會主義早就變成「貴族資本主義」，嘴上喊著愛國，實際上是錢往外送、孩子往國外讀，護照雙重備齊，連安全屋都設好。一邊享受中國特權，一邊把落跑路線規劃得比逃生演習還完整，這不是雙面人，那什麼才是？

當年鄧小平喊出「韜光養晦」，表面上是「低調行事、不惹事端」，實則是為紅色家族爭取時間與空間，讓他們能心安理得地把國家資源變成私人資產，悄悄轉進國際金融市場。根據外媒揭露，中共高層家族透過信託、空殼公司、境外法人等方式，將高達20兆人民幣的資產藏身海外，這些資產表面上分散，實則「紅脈相連」。

而習近平上台後，打著「打貪反腐」的旗號，砍的是江派、清的是政敵，但刀口也不小心割到太子黨自己人。這些紅二代最怕的不是被抓，是財富被凍、金脈被斷。孔丹作為中信集團的前董事長，一句話就透露了核心焦慮：「你讓我們連沉默都無法沉默了。」

更要命的是，習近平搞戰狼外交，把中國變成全球孤島；還處處放話武統台灣，紅二代一聽臉都綠了。因為他們很清楚，一旦台海開戰，國際制裁會像俄烏戰爭一樣一擁而上，西方國家會毫不手軟地凍結他們在海外的所有財產。之前俄羅斯富豪的遊艇、銀行存款、海外別墅一夜之間變成「查封品」，這畫面讓中國太子黨嚇破膽。畢竟，打仗的是你習近平，賠錢的是我們！

於是這批紅色資本貴族心裡很清楚：「我們不能被你拖下水，要打仗你自己去，我們只想安安穩穩當我們的國際投資人。」

中國國家主席習近平。（法新社）

今天的中共權力鬥爭，看似冠冕堂皇，實際上無非就是一場「搶皇位、搶家產」的黨內鬧劇。紅二代說要提交「建議書」，搞得好像是改革派、救國者，實則是打著黨的旗號搶奪遺產。他們不是反對獨裁，是反對獨裁沒有分他們一杯羹。

至於習近平，從當初的「中國夢總設計師」，一路搞成了「紅二代財富終結者」，這反差簡直比慈禧太后打政敵還狠。你說他錯？錯的不是做得太多，而是做得太直接，連演都懶得演，逼得整個權貴圈連裝都裝不下去。

最後只想送習近平一句忠告：「當皇帝不是不可以，但總要有親戚願意捧場吧？」現在看來，連你親弟弟都沉默不語，連紅二代都要發起連署，那這齣戲你還能唱多久？還是趕快多做幾套戲服，準備獨角戲演到落幕吧。

（作者為自營商）

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