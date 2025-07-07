自由開講》延退浪潮震撼歐洲 台灣需提早因應

◎ 陳擷安

延後退休已是不可逆轉的全球趨勢。以丹麥為例，該國在2024年5月底通過一項劃時代的退休改革法案，規劃至2040年將法定退休年齡由現行的67歲逐步提高至70歲，成為歐洲退休年齡最高的國家。德國亦緊隨其後，預計於2031年前全面達成67歲退休門檻，英國則可能在未來十年內進一步上調至68歲。

此類措施表面看似延長勞動力參與時間，實則是針對高齡少子化結構下，年金制度財務壓力不斷累積的積極回應。誠如丹麥政府所示，延後退休不僅能延長繳費期間、縮短給付年期，亦有助於改善國家財政，提升整體勞動力供給。當高齡化趨勢已在歐洲展開結構性轉型，台灣作為亞洲高齡化進程最迅速的地區之一，卻仍未有完整的延退政策路徑與配套機制，確實值得深思。

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丹麥國會通過一項劃時代的退休改革法案，把退休年齡提高至70歲，將成為歐洲退休年齡最高的國家。（法新社）

根據國發會推估，2025年台灣將正式邁入「超高齡社會」，即每五人中就有一人年逾65歲。而主計總處數據亦顯示，勞工平均年齡已升至40.4歲，屬於高度成熟型勞動市場。更值得關注的是，台灣目前法定退休年齡仍停留在65歲，多數產業甚至因組織文化與升遷制度，形同在55歲至60歲間即逐步退出職場，形塑出一種不合理的「早退常態」。當人口紅利快速流失、勞動力缺口逐年擴大，仍延續舊有退休年齡設計，勢將加劇勞保財務惡化與產業用人斷層。對照歐洲各國「預告制延退」與「退休年齡動態連動壽命」的制度設計，台灣亟需建構一套具彈性與永續性的延退架構，以對應未來高齡社會的人力配置與財政穩定。

然而，延後退休不應僅流於延長工作年限的政策口號，更需從勞動市場結構進行全盤檢視。以營建、住宿餐飲等長期缺工行業為例，其工作性質多屬高勞力密集、高風險、低工資的「3D產業」，對年長勞工並不友善。若無工作場域的再設計與彈性工時制度的導入，即便延退制度上路，也難以吸引高齡者續留或重返職場。相反地，資訊、醫療、半導體等知識密集或高技術產業，則較能透過職能再培訓與職位再設計，發揮高齡勞工的經驗與價值。因此，延退政策必須搭配產業分類進行差異化處理，例如針對高風險行業設計退場補助機制，對技術密集產業提供職能升級課程與高齡友善職場認證，才能真正發揮延退效益。

此外，延後退休不應視為對年輕人就業的壓縮，而應重塑世代間的分工關係。現今職場趨勢已由垂直升遷轉向橫向分工，高齡勞工若能轉型為指導、培訓、顧問角色，不僅不排擠青年，更可促進組織知識的傳承與內部協作機制的提升。舉例而言，日本「生涯續航制度」即允許年過65歲者轉任輔導職位，以年資經驗帶動新進員工成長，成功提升整體生產力與工作滿意度。台灣可思考導入「階梯式延退制度」，結合工時調整、待遇轉換與職能轉型，使高齡者得以在不同階段調整工作密度與內容，進一步延長其就業生命週期。

台灣法定退休年齡仍停留在65歲，必須盡快建立科學、透明具彈性的退休制度調整機制，才能在高齡化浪潮中實現「老而不退、壯有所用」的社會願景。示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）

延後退休不僅是一項應對人口變遷的政策選擇，更是一場關乎制度重建、世代合作與勞動市場轉型的深層改革。當歐美國家已開始邁出關鍵腳步，台灣唯有盡快建立科學、透明且具彈性的退休制度調整機制，搭配多元就業配套與高齡職涯支持政策，方能在高齡化浪潮中維持社會活力與經濟韌性，真正實現「老而不退、壯有所用」的社會願景。

（作者為科技集團法務）

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