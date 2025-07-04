自由開講》歷史誰來說？中共借抗戰閱兵洗白政權，中華民國才是正統

◎ 茜茜

八年抗戰是近代中華民族最艱鉅的戰爭之一，從1937年盧溝橋事變至1945年日本投降，中華民國在國際孤立與戰力懸殊的條件下，堅毅率領全國抗敵，終獲勝利。此歷史事實，無論從盟軍紀錄、中美軍事合作檔案乃至國際學術共識，皆明確指出抗戰是由中華民國政府領導，絕非1949年以後成立的中華人民共和國。這段歷史不容中共扭曲挪用，更不應成為今日分化台灣社會的工具。

中共近日宣布，9月3日將舉行大閱兵紀念抗戰勝利80週年，並邀請國民黨抗戰老兵觀禮。圖為2019年10月慶祝中華人民共和國70週年在北京天安門廣場閱兵。（歐新社檔案照）

中共統戰：閱兵背後的認知戰與輿論戰

中共近日宣布將舉辦抗戰勝利80週年閱兵，並邀請國民黨抗戰老兵觀禮，乍看之下似為紀念歷史，實則再度操作統戰與認知戰，企圖以歷史連結之名混淆政權正當性。國防部長顧立雄已明確指出，中共長年透過統戰手法針對台灣退役軍人與民眾進行輿論滲透與心理操作，製造國內認同錯亂、削弱對抗意志；台灣社會須提高警覺，勿讓中共利用歷史反轉台灣正統性與主體性。

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正面應對：從閱兵回應到「反侵略、護家園」行動

面對中共統戰攻勢，台灣不應僅止於譴責，更要以行動加以反制；國防部將於今年推動「反侵略、護家園」系列活動，邀請退役官兵與烈士遺族參與，象徵國軍與全民共同守護家園的決心。透過活動強化歷史記憶、凝聚國族認同，同時結合漢光演習的實戰驗證，從文化心理到軍事準備全面展現防衛意志，這正是對中共閱兵真正有效的戰略回應。

紀念抗戰勝利80週年，國防部以「反侵略、護家園」為主軸，與台北市政府合辦「軍事攝影展」，民眾在北市34個公車站點，就能看到官兵辛勤備戰的身影。（國防部提供）

國際串連：揭露中共分化行動，強化民主陣線

台灣應主動揭露中共統戰策略對自由社會的威脅，並與民主盟邦攜手揭穿其認知作戰的本質；透過外交管道與國際媒體，強調抗戰歷史真相與台灣民主價值，並邀請友邦參與「反侵略」系列紀念活動，建立全球抗共敘事聯盟。與此同時，應推動退伍軍人國際交流，讓過去在抗戰中犧牲奉獻的英雄獲得正確認識與國際尊崇。

結語：歷史真相是對抗滲透的第一道防線

面對中共借紀念活動進行認知操控，台灣必須堅定立場，捍衛歷史真相與國家正統性；唯有歷史不被扭曲，人民才不會被動搖。政府與民間須共同發聲，展現民主社會對過去的尊重與對未來的決心；國際社會亦應協助台灣維持資訊空間的透明與自由，支持台灣對抗來自極權政體的滲透行為，共同守護區域和平與正義。

（作者為研究生）

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