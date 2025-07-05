自由開講》關於「 雜質」二三事

◎ 黑竹

雜質是一個名詞，做人和生產東西都要清除雜質，一個東西有雜質，品質就不好，價值就會降低。煉鋼要不斷的淬煉才會形成最高品質的鋼材。

食品中如出現不是本來想要有的東西，就是有雜質，食品中有雜質的影響有很多種，可能會影響食品的味道，影響顏色，影響軟硬度，嚴重者會影響食品安全造成食安問題。食品公司為了維護食品品質，都有嚴格的品管制度，避免雜質混入食品中，食品中如出現雜質，食品公司會被處罰。

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不只是食品不能有雜質，任何東西都不希望有雜質，有雜質則品質不純，實用性降低。我們去加油站加油，我們期望加的是純的汽油，我們不會希望加到的是混有雜質的油。如加到混有雜質的汽油則車子會故障，開不動。

物質中有雜質比較容易用檢查的方法檢驗出來。至於人中是否有雜質，有雜質是否一定不好，也不見得。雜質是否一定是意見不同之人，也不見得。賴總統講的雜質是否一定不是民進黨的人，也不見得。前一陣子有一些民進黨的黨工當共諜被起訴，這些人就是賴總統口中之雜質。黨內的雜質不見得會和民進黨當局有不同意見，他們甚至表面上最支持黨的政策，可做到高官，但暗地裡做非法的事。以國家來說，如果有些人的心中是希望台灣不好，不希望台灣走向國際，不希望台灣在國際上站起來的人，就可說是國家的雜質。不是意見不同的人就是雜質。

總統賴清德在「團結國家十講」第二講提及透過選舉罷免「打掉雜質」，卻引爆在野黨陣營強烈反彈。（資料照）

以政黨來講，各政黨都有他的目標，各政黨都希望黨內的人都為同一目標來努力，有人利用政黨的資源來謀私利，甚至違法亂紀，破壞政黨的形象，但這些人表面上都是忠貞黨員，這些人很會迎合上面的人的意見，很得上級的喜歡。

事實上，這種人就是黨的雜質。甚麼人是雜質，不是誰說了算，經過一次又一次的選舉、罷免（包括黨內初選），雜質自然會被淘汰。

一個餐廳如果食品常出現雜質，這餐廳必無法生存。一個食品公司如食品常出現雜質，這家食品公司必定會倒閉。一個公司如員工各懷鬼胎，圖謀私利，則這家公司必無法長久。一個政黨，如黨內領導階層只想用黨的資源謀自己的私利，這就是黨的雜質。一個國家的官員及國會議員，如不為國家貢獻心力，只想謀自己的利益，就是國家的雜質。

政治上的雜質可由政黨的黨內選舉，及國家舉辦之選舉罷免來慢慢淘汰。誰是雜質，並非以政黨來分，而是以你的行為是否符合雜質的標準來分。民眾眼睛是雪亮的，不要心存僥倖，公道自在人心。

（作者為醫師）

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