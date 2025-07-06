自由開講》用罷免票守護台灣，迎接更堅韌的未來

◎ 蔡育德

2025年，一場由台灣公民自發發起、組織與運作的「大罷免行動」，若能成功罷免多位親中藍營立委，將為台灣的民主發展寫下關鍵的一章。這場民主行動不僅彰顯了民意的力量，更為未來國會與政府的正向運作奠定了堅實基礎。

由台灣公民發起的「大罷免行動」，若能成功罷免多位親中藍委，將為台灣民主發展寫下關鍵的一章。（資料照）

這次罷免大成功，將有幾個深遠而積極的意義：

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台灣主體意識全面覺醒，台灣多數民意明確傳遞「台灣優先」的價值觀。未來不論是選舉還是罷免，人民都將以候選人是否具備台灣主體意識為核心標準。這是對民意代表最直接的監督與提醒。

民主、自由、法治：台灣不可退讓的底線

透過罷免行動，台灣人民表達了對民主生活方式的堅持，也向所有境內外勢力釋出明確訊號：破壞台灣自由者，人民將不再容忍。

新民意賦予國會與政府新能量

有了人民授權的新國會，將更有效推動符合台灣安全、繁榮與國際接軌的法案。政府也能在憲政體制下，與國會合作展現更具前瞻性與國際視野的治理。

台灣人用行動為子孫留下一個民主島嶼

這場大罷免，是我們留給後代最好的禮物。台灣人民以實際行動證明，民主不只是選票的結果，更是持續守護的過程。

親愛的讀者朋友：

這次罷免行動的成功，不是結束，而是開始。

我們還有更多需要修復的制度、更多該問責的官員、更多值得守護的價值。你的每一張罷免票，都是為台灣加上一道防線、為未來留下一點希望。

● 站出來投罷免票，不是對立，而是守護。

● 罷免行動成功，才是台灣真正的民主進化。

因為這一切，真的很重要，所以要說三遍：

大罷免大成功！大罷免大成功！大罷免大成功！

（作者為跨界治理顧問）

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