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自由開講》學校存在目的是照顧「學生」 而非「產業員工」

2025/07/03 08:30

◎ 常遇秋

高雄樹德科大近日公告，第一宿（男生宿舍）將轉型為「日月光員工宿舍」，消息一出引發學生、家長不滿。對此，樹德科大表示，這是「溝通不足」，深感抱歉。

其實，這不是學校親師「溝通不足」，而是學校「本末倒置」！

試想，我們設置學校的目的，就是要「照顧學生」，而不是照顧「日月光員工」，學校漠視教育本質與學生的權益，才令人匪夷所思，感到失望

高雄樹德科大計畫將學生宿舍轉型為企業員工宿舍，引發爭議。（民眾提供）高雄樹德科大計畫將學生宿舍轉型為企業員工宿舍，引發爭議。（民眾提供） 

樹德科技大學聲稱，打算提升宿舍空間使用效率，這是為了學校獲利？忽視學生權益？學校打算透過「產學合作」的方式，那就應該讓學生「學用合一」，而非「讓出學生宿舍」，去解決「企業員工住宿」問題！

學校教育的主體，是「學校學生」，而非「企業員工」，這道理很難理解嗎？難怪宿舍搬遷公告，引發學生家長不滿，部分學生甚至感覺自己「被趕出去」，這是「乞丐趕廟公」，教育版的「鳩佔鵲巢」！

學生通常處於弱勢，難以替自己的權益發聲，這有賴「第四權」的媒體，協助監督學校！學校是追求公平正義的地方，最不該出現「唯利是圖」的場所！

教育學者班杜拉（Albert Bandura）提倡「社會學習論」，提醒「觀察學習」與「楷模學習」的重要性！

筆者期盼高雄樹德科大這則負面的教育新聞，能提醒所有從事教育工作者，深摯覺察「身教」重於一切，理解學生才是教育的主體，學校存在的目的，是提供學生「因材施教」，協助學生「適性發展」，而非製造學生與家長的麻煩與困擾

（作者為教育人員）

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