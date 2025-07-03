依據法規規定，姓氏在出生登記前就會由父母決定從父姓或母姓（若為非婚生子女則直接從母姓）。如果父母無法達成共識，會由戶政事務所以抽籤方式決定姓氏。在子女成年之前，父母有權約定變更子女姓氏一次，但為了尊重子女的權益，當他們成年後也可以再自行變更一次。

◎ 法操司想傳媒

（取自貼文）

根據新聞報導，屏東一名男子原本為了順從母親的期望，將姓氏從父親的「鍾」改為母親的「吳」。然而，在父母相繼離世後，他卻遭到母系親屬的排擠，反而與父系親屬關係更加緊密。有鑑於此，他與子女討論後，決定向法院聲請改回父姓。

屏東地方法院在審理後，考量男子與親戚間的互動關係，認為改回「鍾」姓才合乎「子女最佳利益」，因此裁定准許此姓氏變更聲請。

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什麼情況可以改姓？為什麼需要法院准許？

依據法規規定，姓氏在出生登記前就會由父母決定從父姓或母姓（若為非婚生子女則直接從母姓）。如果父母無法達成共識，會由戶政事務所以抽籤方式決定姓氏。在子女成年之前，父母有權約定變更子女姓氏一次，但為了尊重子女的權益，當他們成年後也可以再自行變更一次。

此外，《姓名條例》也規定，因認領關係、收養關係變化而申請改姓，以及原住民等少數民族家族姓氏遭誤植、音譯過長等情況，都可以申請改姓。



民法 第1059條

父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓。未約定或約定不成者，於戶政事務所抽籤決定之。

子女經出生登記後，於未成年前，得由父母以書面約定變更為父姓或母姓。

子女已成年者，得變更為父姓或母姓。

前二項之變更，各以一次為限。

有下列各款情形之一，法院得依父母之一方或子女之請求，為子女之利益，宣告變更子女之姓氏為父姓或母姓：

一、父母離婚者。

二、父母之一方或雙方死亡者。

三、父母之一方或雙方生死不明滿三年者。

四、父母之一方顯有未盡保護或教養義務之情事者。

姓名條例 第8條

有下列情事之一者，得申請改姓：

一、被認領、撤銷認領。

二、被收養、撤銷收養或終止收養。

三、臺灣原住民或其他少數民族因改漢姓造成家族姓氏誤植。

四、音譯過長。

五、其他依法改姓。

夫妻之一方得申請以其本姓冠以配偶之姓或回復其本姓；其回復本姓者，於同一婚姻關係存續中，以一次為限。

而開頭提到的新聞案例，便是依據《民法》第1059條第5項規定，因父母死亡，且為了「子女之利益」而向法院請求變更姓氏。這裡所稱的「子女」並不限於「未成年子女」，換言之，該案的吳姓男子是以自己身為「子女」的身分向法院提出聲請。

過去，該條第5項曾認為「需有事實足認子女之姓氏對其有不利之影響」才可以准許改姓。然而，除了家庭暴力與性侵害等重大傷害事件之外，要證明姓氏會對人產生不利影響，實屬困難。因此，民國99年修法時，將文字改為「為子女之利益」，以期對人格權提供更周延的保護。

該案法院在審酌聲請人與親戚之間的親疏關係後，認為允許其改姓，能使其依據自我認識選擇家族認同及歸屬感、健全自我人格發展，並避免生活及情感困擾等多重意義，這才是「合乎子女之最佳利益」的情形。

那改名又是如何呢？

原則上，如果名字「字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因」就可以申請改名，而筆畫過多、太常被叫錯、容易被取笑、造成生活上不便等，都可以算是法條上所稱的「特殊原因」。不過以上述理由申請改名，以三次為限。

當這三次的「扣打」用完之後還想改名，就只能看看自己的名字是否符合《姓名條例》第9條第1項之中，除了第6款之外各款所列的情形了。



姓名條例 第 9 條

有下列情事之一者，得申請改名：

一、同時在一公民營事業機構、機關（構）、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同。

二、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同。

三、同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍六個月以上，姓名完全相同。

四、與經通緝有案之人犯姓名完全相同。

五、被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養。

六、字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因。

七、臺灣原住民族基於文化慣俗。

依前項第六款申請改名，以三次為限。但未成年人第二次改名，應於成年後始得為之。



本文經授權轉載自【法操】【法操小教室】什麼情況可以「改姓」？

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