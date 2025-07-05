群眾之事》再談「不在籍投票」的問題

當然有人會說，現在還不是有遷戶口的問題，但簽戶口比較難，也比較好查，開放不在籍投票後，政黨、政治人物可以操作的空間就更大了。

◎ 林智群律師（klaw）

從藍白提出的不在籍投票版本，可以看到「不在籍投票」不只是適用於總統選舉（總統選舉在哪裡投票都一樣，爭議比較少），還涉及立法委員選舉。

從藍白提出的不在籍投票版本，發現不只是適用於總統選舉，還涉及立委選舉。（取自貼文）

那會產生什麼問題？

如果我戶籍在台南市東區，申請改到台北市中山區投票，那我投票的結果，應該計入台北市中山區的票倉？還是台南市東區？

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如果是算進台南市的票倉，問題還比較小，如果是算進台北市中山區的票倉，那就會產生問題。

就是「投票部隊」移轉的問題！

我這次從藍白角度去看這個事情，就是民進黨在台南市已經是穩贏，可以全拿，那民進黨可不可以利用「不在籍投票」，把一堆選民移到台北市中山區（或其他民進黨跟國民黨五五波的選區）投票？反正台南市的票很夠，可以支援其他民進黨艱困選區。

（民進黨：我還不灌爆金門馬祖的票櫃？！）

當然國民黨也可以這樣操作，但我要提醒一下，2024年選舉，民進黨的總票數為603萬5971票、得票率45.17%，國民黨則為540萬1933票，得票率40.42%，民進黨的票數較國民黨多出63萬餘票，席次卻打平，使得民進黨成為單一選區「贏者全拿」制度下的主要受害者。

（藍白整天吹他們是6成民意，其實根本不是！）

如果「不在籍投票」通過，民進黨這麼會選舉，當然可以把多出來的60萬票移到藍綠五五波選區，那國民黨還可以贏嗎？

這些藍白委員，連自己立法可能造成什麼後果都不知道，真是一堆白癡！

當然有人會說，現在還不是有遷戶口的問題，但簽戶口比較難，也比較好查，開放不在籍投票後，政黨、政治人物可以操作的空間就更大了。

本文經授權轉載自林智群律師（klaw）臉書





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