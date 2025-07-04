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李忠憲的思考》 大罷免：台灣政治的核子戰爭已經開打

中國共產黨正在進行一場豪賭，賭的是台灣大罷免不會成功，如果不成功大概就可以一舉拿下台灣。萬一失敗了，自己也沒什麼損傷，這就是所有戰爭中，利用被併吞國家代理人力量巧妙的地方，用最小的代價得到最大的勝利。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/07/04 21:00

◎ 李忠憲

6月27日立法院又初步通過不在籍投票這些嚴重危害台灣安全的法案，徹底打開中國控制台灣選舉的大門。國民黨全黨不只失去良知和智商，已經失去了理性面對未來的力量。

大罷免是一場台灣政治的核子戰爭，表面上是要罷免國民黨的立委，但實際上是習近平。（資料照）大罷免是一場台灣政治的核子戰爭，表面上是要罷免國民黨的立委，但實際上是習近平。（資料照）

訊號非常明顯，大罷免是一場台灣政治的核子戰爭，表面上是要罷免國民黨的立委，癱瘓像黃國昌這樣的民眾黨立委。好像對手是藍白或藍白的支持者。

但實際上是習近平，他已經掌握了毁滅台灣武器的開關，也已經打開了，藍白在立法院的這些動作，更加深了我之前一貫的看法：習近平年紀大了，等不及了。

中國共產黨正在進行一場豪賭，賭的是台灣大罷免不會成功，如果不成功大概就可以一舉拿下台灣。萬一失敗了，自己也沒什麼損傷，這就是所有戰爭中，利用被併吞國家代理人力量巧妙的地方，用最小的代價得到最大的勝利。

面對大罷免，撇開自由、民主、人權這些議題，講到個人生存，我觀察到許多有趣的現象。頂尖1%的無論如何都可以生存，甚至在越混亂的體制，有更多的資源與環境，可以上下其手，有些像我不少同學有真本事，掌握真正的技術，再加上知道中國共產黨的文化。這些在中國撈到好處能夠生存的人，不會害怕這種處境。

尼釆說：「知道自己為什麼而活的人，幾乎可以忍受任何一種生活方式。」

我發現我很多同學其實是這樣，一直以來沒有自由民主人權還不是活得好好的，小時受父母社會的壓迫，還不是這樣撐過來，沒有覺醒，繼續選擇當奴隸的生活，而且已經進階到奴隸的工頭。

我有一次在台灣跑馬拉松，遇到從香港過來的，跟他聊香港的情形，他覺得很好啊，他好像是這樣說：受影響是少數。

中國在台灣絕對不會缺乏代理人，習近平已經掌握了台灣的立法院 。 （法新社檔案照）中國在台灣絕對不會缺乏代理人，習近平已經掌握了台灣的立法院 。 （法新社檔案照）

中國在台灣絕對不會缺乏代理人，習近平已經掌握了台灣的立法院，怎麼有可能會退縮，中國國民黨即使在台灣被消滅了，中國共產黨找不到代理人嗎？

說實在，大罷免這場賽局真的很不公平，對方如果失敗了，恐怕只是換個代理人，我們如果失敗了，台灣就完蛋了！

尼采這句話用在台灣也一樣：如果我們不知道自己為什麼要守住自由，那我們就只能忍受別人安排給我們的未來。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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