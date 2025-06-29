矢板明夫觀點》不寒而慄！／中國謀撞蕭美琴 藍委隨提副總統死亡重選修法

過去的法律是只有總統候選人死亡，選舉才能夠被停止。修法之後，襲擊副總統候選人也有效了。目標擴大了兩倍，難度也降低了不少。

◎ 矢板明夫

今天（0627）傳出了一條令人震驚的新聞。蕭美琴副總統去年3月以副總統當選人身分出訪捷克期間，遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。經調查，捷克官方證實為中國策劃的「衝撞行動」。民進黨今天發表聲明，強烈譴責，要求北京當局應公開道歉、停止類似行為。

蕭美琴副總統去年3月以副總統當選人身分出訪捷克期間，遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。（來源︰蕭美琴臉書，取自貼文）

看到這條新聞，讓人不得不想起去年4月10日，就在蕭美琴遇險不久後，國民黨提案修的《總統副總統選舉罷免法》第29條及第64條修正案。

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現行條文第29條第1項規定，總統候選人之一於登記截止後至選舉投票日前死亡，中選會應即公告停止選舉，並定期重新選舉。第64條第1項規定，同一組副總統候選人死亡，該組總統候選人仍當選為總統時，其副總統視同缺位。

國民黨立委的提案。（取自貼文）

而國民黨立委的提案，是將第29條改為總統、副總統候選人之一於登記截止後至選舉投票日前死亡，中選會應即公告停止選舉，並定期重新選舉。同時，刪除第64條第1項規定。

當時很多人都想不通，國民黨的新科立委就任才剛剛兩個月，有很多事情要做，為什麼急著要去修改這麼一條看起來沒有任何緊急性的法律。但是，如今對照捷克官方證實的情況，不禁讓人覺得，當時提案的時間點實在令人不寒而慄。

如果國民黨的修法提案通過了，將來在總統選舉期間中副總統候選人死亡，選舉就會被停止。也就是說，如果中國認為自己不喜歡的總統副總統組合即將要當選，就可能透過再次製造人為事故來介選。過去的法律是只有總統候選人死亡，選舉才能夠被停止。修法之後，襲擊副總統候選人也有效了。目標擴大了兩倍，難度也降低了不少。

過去的法律是只有總統候選人死亡，選舉才能夠被停止。修法之後，襲擊副總統候選人也有效了。圖為賴、蕭二人12日參與「選前之夜」造勢情形。（資料照）

雖然沒有直接證據，但合理懷疑，國民黨的這個莫名其妙的修法提案，有可能是在配合中共。正如前台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺，今天在臉書上質疑的，「這不是裡應外合，什麼叫做裡應外合？」

這幾天，國民黨又匆匆忙忙打算推動「不在籍投票」。不知道是不是想在被罷免前，將這件事生米煮成熟飯。全世界雖然有很多國家都有不在籍投票制度，但是台灣的旁邊有一個隨時隨地都在想辦法介入台灣選舉的敵人。

一旦實施不在籍投票，選票的保管、搬運過程都難以全程監視，會給有心人上下其手的空間，很難保證選舉的公平、公正、公開性。對台灣的民主來說會成為一個巨大的風險。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書





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