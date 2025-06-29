晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

矢板明夫觀點》不寒而慄！／中國謀撞蕭美琴 藍委隨提副總統死亡重選修法

過去的法律是只有總統候選人死亡，選舉才能夠被停止。修法之後，襲擊副總統候選人也有效了。目標擴大了兩倍，難度也降低了不少。
矢板明夫

矢板明夫

2025/06/29 20:30

◎ 矢板明夫

今天（0627）傳出了一條令人震驚的新聞。蕭美琴副總統去年3月以副總統當選人身分出訪捷克期間，遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。經調查，捷克官方證實為中國策劃的「衝撞行動」。民進黨今天發表聲明，強烈譴責，要求北京當局應公開道歉、停止類似行為。

蕭美琴副總統去年3月以副總統當選人身分出訪捷克期間，遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。（來源︰蕭美琴臉書，取自貼文）蕭美琴副總統去年3月以副總統當選人身分出訪捷克期間，遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。（來源︰蕭美琴臉書，取自貼文）

看到這條新聞，讓人不得不想起去年4月10日，就在蕭美琴遇險不久後，國民黨提案修的《總統副總統選舉罷免法》第29條及第64條修正案。

現行條文第29條第1項規定，總統候選人之一於登記截止後至選舉投票日前死亡，中選會應即公告停止選舉，並定期重新選舉。第64條第1項規定，同一組副總統候選人死亡，該組總統候選人仍當選為總統時，其副總統視同缺位。

國民黨立委的提案。（取自貼文）國民黨立委的提案。（取自貼文）

而國民黨立委的提案，是將第29條改為總統、副總統候選人之一於登記截止後至選舉投票日前死亡，中選會應即公告停止選舉，並定期重新選舉。同時，刪除第64條第1項規定。

當時很多人都想不通，國民黨的新科立委就任才剛剛兩個月，有很多事情要做，為什麼急著要去修改這麼一條看起來沒有任何緊急性的法律。但是，如今對照捷克官方證實的情況，不禁讓人覺得，當時提案的時間點實在令人不寒而慄。

如果國民黨的修法提案通過了，將來在總統選舉期間中副總統候選人死亡，選舉就會被停止。也就是說，如果中國認為自己不喜歡的總統副總統組合即將要當選，就可能透過再次製造人為事故來介選。過去的法律是只有總統候選人死亡，選舉才能夠被停止。修法之後，襲擊副總統候選人也有效了。目標擴大了兩倍，難度也降低了不少。

過去的法律是只有總統候選人死亡，選舉才能夠被停止。修法之後，襲擊副總統候選人也有效了。圖為賴、蕭二人12日參與「選前之夜」造勢情形。（資料照）過去的法律是只有總統候選人死亡，選舉才能夠被停止。修法之後，襲擊副總統候選人也有效了。圖為賴、蕭二人12日參與「選前之夜」造勢情形。（資料照）

雖然沒有直接證據，但合理懷疑，國民黨的這個莫名其妙的修法提案，有可能是在配合中共。正如前台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺，今天在臉書上質疑的，「這不是裡應外合，什麼叫做裡應外合？」

這幾天，國民黨又匆匆忙忙打算推動「不在籍投票」。不知道是不是想在被罷免前，將這件事生米煮成熟飯。全世界雖然有很多國家都有不在籍投票制度，但是台灣的旁邊有一個隨時隨地都在想辦法介入台灣選舉的敵人。

一旦實施不在籍投票，選票的保管、搬運過程都難以全程監視，會給有心人上下其手的空間，很難保證選舉的公平、公正、公開性。對台灣的民主來說會成為一個巨大的風險。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書