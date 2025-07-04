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自由開講》航母虛實被看破 中共在香會暴露的三大困境

2025/07/04 20:00

◎ 宗介

在2025年香格里拉對話落幕之際，中共再度試圖透過「軍容展示」與強勢話語操弄國際視聽，卻在一場場專業對話與現實行動中無所遁形，無論是航母實力的虛與實，還是南海台海的霸權主張，全球民主國家正在以更務實、更堅定的方式予以否定，中共的地緣野心，正遭遇前所未有的圍堵與反制。

中共傾舉國之力打造航母戰鬥群，意圖營造「解放軍遠洋海軍」形象。圖為遼寧號。 （路透檔案照）中共傾舉國之力打造航母戰鬥群，意圖營造「解放軍遠洋海軍」形象。圖為遼寧號。 （路透檔案照）

一、國際社會對中共航母的務實評估

中共傾舉國之力打造航母戰鬥群，意圖營造「解放軍遠洋海軍」形象，挑戰美國主導的海權秩序，儘管北京官媒鋪天蓋地渲染「中國製造」的戰略成就，意圖嚇阻對手、安撫國內，但在香格里拉這類重視專業實力與戰略誠信的場合，各國防務官員對中共航母的態度明顯冷淡。

這不是看不見，而是根本不放在眼裡，各國評估的焦點不在中共航母的外型威嚇，而是其作戰效能、後勤支援、艦載機成熟度等實質指標。目前中共航母缺乏真實遠洋投射能力，更無法匹敵美日澳等海軍長期累積的戰鬥經驗與聯合作戰能力，國際社會對中共「海軍崛起論」的淡化態度，其實是一種對虛張聲勢的否定，更揭示出解放軍距離「世界強軍」的落差。

香格里拉對話，作為亞洲最具指標性的安全論壇。中國由國防大學副校長兼教育長胡鋼鋒少將代表出席。 （美聯檔案照）香格里拉對話，作為亞洲最具指標性的安全論壇。中國由國防大學副校長兼教育長胡鋼鋒少將代表出席。 （美聯檔案照）

二、香格里拉對話揭示中共的戰略窘境

作為亞洲最具指標性的安全論壇，香格里拉對話提供各國當面交流與質詢的平台，在這樣的公開場域裡，中共代表團屢屢陷入話語困局：面對對台灣威脅、南海軍事化等指控，不斷重複「主權屬我」與「內政問題」的陳腔濫調，無視國際憂慮與地區現實。

這種無法溝通的強硬姿態，讓中共在國際對話中陷入邊緣化，既無同盟支持，也缺乏論述說服力，再者，當面臨對軍事行動透明度的質疑，中共的迴避與防衛只會加深外界不信任，這正揭示出其體制內在的不透明、不受制衡本質，也讓國際社會更加確信：北京當局的外交並非為了解決矛盾，而是為其強權政策尋求掩護。

三、自由航行實踐否定「內海」謬論

中共長期單方面宣稱台灣海峽為其「內海」，意圖賦予自己封鎖或軍事控制的正當性，然而國際社會從未接受這種無視國際法的謬論，事實上，美國、日本、英國、加拿大、澳洲等國正以持續且常態化的「自由航行」行動，明確聲明該區域為國際水道，對中共蠶食國際秩序的行徑予以否決。

美日英加澳等國正以持續且常態化的「自由航行」行動，明確聲明台海為國際水道。圖為英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」6月18日穿越台海。（路透檔案照）美日英加澳等國正以持續且常態化的「自由航行」行動，明確聲明台海為國際水道。圖為英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」6月18日穿越台海。（路透檔案照）

更值得注意的是，許多國家不僅以航行實踐打破北京的主張，也同步深化與台灣的實質互動，從軍售合作到聯合訓練，都在用具體行動守護區域穩定與民主同盟的安全承諾，所謂的「不選邊站」早已是過去式，當中共企圖以威脅改寫秩序，更多民主國家選擇站出來，與台灣共同面對。

結語：堅守自由防線，揭穿霸權幻象

從航母被冷眼旁觀，到國際對話中的外交孤立，再到「自由航行」打破內海謊言，中共在香格里拉對話中不只沒能掌握敘事主導權，反而一次次暴露出其戰略困境與國際信任赤字，北京以為的「強硬展示」，已逐漸被世界看穿是權威幻象，而非實力的體現。

台灣作為民主防線的前沿，更應正確認知自己在國際上的關鍵角色。在這場沒有硝煙的地緣角力中，台灣不只是被守護的對象，更是主動參與規則秩序建構的一員。堅定信念、深化合作、強化自衛，是台灣對抗中共擴張、守住自由秩序的最佳回應。

（作者為研究生）


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