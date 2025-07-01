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自由開講》再被老天打臉的中國「基建狂魔」

2025/07/01 19:30

◎ 郭索

6月24日貴州猴子河特大橋在持續大雨後引發山體滑坡，導致引橋垮塌，致多車墜落，一貨車懸掛橋上，於再度暴露中國自詡「基建狂魔」背後的虛浮與粗糙這座2010年完工的大橋，僅15年便遭自然災害擊潰，實為地質評估、結構設計與後續養護皆未落實的縮影。強降雨是導火線，但真正的病灶在於中國地方政府長期以來的「快建快上」思維，為了數據與表象犧牲工程品質。

中國廈蓉高速公路貴州路段的高架橋坍塌，卡車車頭懸空且駕駛受困。（圖擷自微博）中國廈蓉高速公路貴州路段的高架橋坍塌，卡車車頭懸空且駕駛受困。（圖擷自微博）

豆腐渣工程已非新詞。從汶川地震垮塌的學校，到河北、河南多次水災中崩塌的道路與水壩，再到本次猴子河橋斷，儘管外界早有警示，中共體制內部依然無法擺脫層層虛報與審核流於形式的惡性循環。

面對中央指標與政績壓力，基層往往寧願報喜不報憂，導致橋樑、隧道、公路在設計初期便未嚴格考慮地質條件與災害風險。貴州地處喀斯特地形、多山多雨，本應是重點關注地區，卻連基本地質勘探都可能被草草帶過，造成今日慘況。

中國雲南昆明的好誘貨批發超市，開業6天就發生坍塌意外，導致母女2人落水。（圖擷自微博）中國雲南昆明的好誘貨批發超市，開業6天就發生坍塌意外，導致母女2人落水。（圖擷自微博）

這起事故再次證明，中共的基礎建設並非「世界領先」的象徵，而是隱患重重的浮誇泡影。大量建設為了支撐GDP增長數據或一帶一路的外宣形象，真正對當地民眾交通與安全的考量卻往往次之。尤其在中西部地區，為爭取中央資金與項目審批，地方往往大興土木卻後繼無力，維護與監測系統欠缺，等到災害來臨時，只能眼睜睜看著橋斷路毀，甚至命喪黃泉。

而更令人擔憂的是，貴州境內尚有數十座類似高架大橋，其中多數都位於地質脆弱、降雨集中地段，若無全面體檢與及時補強，未來還會有多少座「某某河特大橋」倒塌，還要靠多少幸運才能不釀人命？這不是一座橋的問題，而是整個體制對公共安全與科學精神的蔑視。強調政治穩定與「國力展示」的同時，卻忽略了民眾對安全的基本需求，這才是真正令人不安之處。

（作者從事自由業）

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