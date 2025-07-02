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自由開講》「揹金斗甕替中國看風水」這款立委毋通留

2025/07/02 09:30

◎ 史里

在賴清德總統推動的《團結國家希望工程》第二講中，他引用一句台語俗諺：「家己揹金斗甕，閣替人看風水」，用來形容那些自己事情一團亂，卻還幫外人張羅的人。這句話，不偏不倚，正好落在當前一群親中立委頭上。

這些藍白立委，選前打著改革、監督的大旗，選後卻接連推動各種傷害民主制度的法案：試圖擴大立法院調查權、干預獨立機關、阻擋國防預算，甚至高舉「兩岸協議監督條例」的旗幟，卻處處為中國鋪路。他們不是在監督政府，而是在幫北京「調風水」。

藍白立委選前打著改革、監督的大旗，選後卻接連推動各種傷害民主制度的法案。圖為國民黨團總召傅崐萁（左）、民眾黨團總召黃國昌。（資料照）藍白立委選前打著改革、監督的大旗，選後卻接連推動各種傷害民主制度的法案。圖為國民黨團總召傅崐萁（左）、民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

他們選區民生問題堆積如山，卻無心處理；國會本應為人民立法，卻成了中國意志的變聲器。他們是典型的「揹金斗甕替人看風水」的政客，但那個「人」，卻不是台灣人民，而是北京政權。

面對這種局勢，民間自發組織罷免行動，訴諸憲法賦予的權利，用和平方式清除民主體制中的雜質。四句七字詩，道出全民的心聲：

投共立委毋是款， 扶挺中國真齊全， 全民罷免鎮叛亂， 團結一致守台灣。

這不是報復，而是正義；不是政爭，而是自救。這是一場背水一戰，一場向國民黨與藍白親中勢力發出的明確警告：台灣人民不容出賣，不容矮化，不容把我們的民主讓給中共的手裡

大罷免是向國民黨與藍白親中勢力發出的明確警告：台灣人民不容出賣，不容矮化，不容把我們的民主讓給中共的手裡。（資料照）大罷免是向國民黨與藍白親中勢力發出的明確警告：台灣人民不容出賣，不容矮化，不容把我們的民主讓給中共的手裡。（資料照）

台灣需要真正以本土為本、以民主為念的在野力量，而不是一群只會投機、騎牆，最後變成中國附庸的投共政客。

賴清德總統或許話講得委婉隱喻，但人民看的透徹直白：藍白政客就是國會裡的老鼠屎，是拖垮台灣民主的雜質，是讓民主制度發酵腐敗的元兇。

現在，是人民出手清潔的時候了。罷免不是激進，是負責任的守護。我們要把老鼠屎掃出國會，用罷免行動，洗出一個乾淨的台灣。

（作者為台南市市民）

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