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自由開講》請國民黨回歸理性 正確理解公民權利

2025/07/01 16:00

◎ 嶼明

罷免權，是《中華民國憲法》第17條明文保障人民的基本權利之一，屬於公民的選舉、罷免、創制、複決四大參政權之一。《憲法》第17條明訂：「人民有選舉、罷免、創制及複決之權。」

這項權利不因政黨顏色而有所差別，對藍、綠、白任何政黨通通適用。因為沒有一個政黨、沒有一個政治人物能永遠正確無誤。民主社會必須有一套「糾錯機制」來防止權力失控，才能真正落實主權在民

進一步而言，《公職人員選舉罷免法》第75條至第84條，明定公職人員罷免的具體流程與門檻，包括：第一階段連署人數須達選舉人數1%以上；第二階段連署須達選舉人數10%以上；第三階段罷免投票須達「同意票多於不同意票，且同意票數達選舉人總數四分之一以上」方可通過（見第84條）。這樣的設計本身就具備相當高的門檻，能跨過這些關卡的罷免案，絕非政黨操作可以輕易操控，而是真實反映民意的警訊

罷免案的成立是真實反映民意的警訊。（罷傅團體挺美小隊提供）罷免案的成立是真實反映民意的警訊。（罷傅團體挺美小隊提供）

被授權者，必須接受監督

代議政治的本質，是人民將部分治理權力讓渡給立法委員、議員，給予他們不低的待遇與社會地位——每月19萬元的薪資、各式公費資源與媒體曝光，這些都是來自納稅人與選民的集體授權。

但也因此，代議士必須承擔與權力對等的責任：傾聽民意、誠信問政、對選民負責。當一位立委無視民意、對抗社會期待，罷免就是最直接、也是最憲政正當的修正手段。

罷免，是民主制度的免疫系統

當罷免案能通過第一階段、第二階段，甚至即將進入第三階段投票，那就不再是單一政黨鬥爭可以合理化的現象，而是一群有組織、有判斷力的公民社會，對施政表現與問政品質表達集體不滿。今天，是公民社會對藍白不滿，發起罷免；但未來，若民進黨的代議士偏離民意，罷免同樣是正當且必要的民主手段。罷免不是亂象，而是民主制度的自我修復機制。它提醒所有政黨：你服務的對象，是人民，不是政黨；你代表的利益，是社會，不是派系

罷免不是亂象，而是民主制度的自我修復機制。（資料照）罷免不是亂象，而是民主制度的自我修復機制。（資料照）

國民黨，請正視罷免的訊號

當6月20日中選會公布24位國民黨立委即將進入第三階段投票，這不是民進黨的陰謀，也不是罷免亂象，而是你們整體問政方向與態度錯誤，導致大量選民不再信任你們。你們忘了，權力是人民暫時借給你們的。你們的黨務經費來自政黨補助款，而這筆補助款源自每一位納稅人。國民黨的生存本身，是由台灣社會集體供養的成果。當你們失職，人民有權利、也有法律途徑終止授權。這不是報復，而是制度化的責任釐清

如果國民黨連對於罷免的理解都是錯誤的，我們如何相信這個政黨會捍衛憲政體制，堅持民主自由與法治？失去公民對你們的信任，中國國民黨還有什麼存在的正當性？

（作者為開業建築師）

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