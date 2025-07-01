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自由開講》免1500元，換來風險？警惕中共「惠台」手段背後的統戰陷阱

2025/07/01 11:30

◎ 宗介

中國國台辦近日宣布，自7月1日起至2027年底，對首次申辦台胞證的台灣民眾免收1500元證件費，標榜為「便利來往、深化融合」之舉，然而，這類所謂「惠台」措施早已不是新招，背後更深層的目的，不過是中共一貫藉經濟利益誘惑對台進行統戰與政治操控的手法。

中國國台辦發言人朱鳳蓮宣布，自7月1日至2027年底，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。（圖擷取自網路）中國國台辦發言人朱鳳蓮宣布，自7月1日至2027年底，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。（圖擷取自網路）

台灣陸委會迅速對此作出回應，指出台灣民眾擁有多元出國旅遊選擇，且世界上免簽國家眾多，中國的吸引力有限。更重要的是，台灣政府一再提醒國人：近年赴中旅客屢傳失聯、遭盤查、甚至被限制人身自由，這類「惠台」措施，名為方便交流，實則可能讓台灣民眾在不知情情況下落入法律不透明、執法任意的風險環境中

回顧近年案例，不乏台灣民眾因網路言論或涉足敏感議題，在中國遭約談、限制出境甚至拘禁，中共對言論自由與人權的壓迫早為國際所共知，而這樣的執法模式一旦對台灣人展開，代價恐怕遠不止1500元證件費的省下。

陸委會示警，近年赴中旅客屢傳失聯、遭盤查、甚至被限制人身自由的狀況，提醒國人赴中應注意人身安全風險。（圖取自陸委會臉書）陸委會示警，近年赴中旅客屢傳失聯、遭盤查、甚至被限制人身自由的狀況，提醒國人赴中應注意人身安全風險。（圖取自陸委會臉書）

更不可忽視的是，中共長期利用「以經促統」、「以旅促統」等策略，從台胞證優惠、設置「台灣青年就業創業基地」、到免費景點、工作補貼等，試圖營造一種「兩岸一家親」的統戰氛圍，但實質上，這些政策背後的目標並非真正促進交流，而是消磨台灣民眾的國家認同，進而掏空台灣民主體制的根基

如今在國際社會，台灣護照持有人能享有超過140個國家與地區免簽待遇，是亞洲數一數二的自由行國家，相比之下，中國雖地緣相近，但潛在風險與壓迫卻難以忽視，與其受制於所謂「惠台」之手，不如選擇真正尊重人權與法治的旅遊目的地。

國人切勿輕信中共以金錢利益包裝的表面善意，應以更高的警覺心看待其一連串對台行動，唯有認清其統戰本質，堅守民主自由的價值，台灣社會才能在國際政治博弈中立於不敗之地。

（作者為研究生）

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