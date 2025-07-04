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自由開講》陳玉珍是非常膚淺？還是對中共瞭解非常膚淺？

2025/07/04 08:30

◎ 愚工

苗博雅與陳玉珍在《鄉民大學問》節目言詞交鋒。苗博雅談到八旗文化總編輯，富察，及2017年到中國訪友被當局拘留的李明哲，還有3位訪中的台灣一貫道道親，都是去中國沒做甚麼，就遭到中國關押。

陳玉珍回嗆，很多人覺得中國會隨便抓人，「絕對不是這樣」。她以自己接觸過的家屬被中國拘留陳情案為例說，如果被中國抓，一定都是「觸犯某項法律」，你（苗博雅）對中國的瞭解「非常膚淺」。

國民黨立委陳玉珍。（資料照）國民黨立委陳玉珍。（資料照）

事實顯示，陳玉珍戴鋼盔穿鐵靴在國會殿堂意圖隨時施暴，及毀憲亂政的粗鄙問政，已不足以用非常膚淺來形容，如今為了護航中國主子，反譏苗博雅對中國的瞭解非常膚淺，益加證明其非常膚淺，茲以一則中國民間的中國公安笑話及中國口袋罪橫行說明如下：

1.胡亂入人於罪的中國公安：美俄中三國公安圍捕一隻狐狸。狐狸衝入山洞。美國警察思考利用紅外線儀器定位狐狸再抓捕；俄國警察認為太麻煩，主張施放毒氣，狐狸自然出洞；這時中國公安二話不說，衝入洞裡，抓出一隻老鼠向同行炫耀，你們看，狐狸就在這裡。

2.「口袋罪」是指在法律中，某些罪名的構成要件不明確，外延模糊，導致難以界定有罪與否的罪名，就像一個大口袋，什麼行為都可以往裡裝，用來形容某些罪名容易被擴大解釋，用來入罪一些原本不該入罪的行為。目前中國最惡名昭彰的口袋罪有「煽動顛覆國家政權罪」、「尋釁滋事罪」、「非法經營罪」等。

陳玉珍指稱國人在中國被捕，都是因為「觸犯某項法律」，但弔詭的是，中國卻從不提供確切罪證，任何熟諳中國的人都知這是中國「口袋罪」法治的冰山一角。陳玉珍是非常膚淺，還是對中國瞭解非常膚淺，還是兼而有之，交給社會公評。

（作者從商）

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