賴中強 公民力量》健全政黨體系，國家團結對外（為什麼要大罷免系列）

下架媚共親中的傅崐萁集團，真正愛國愛台、有能力監督民進黨的政黨，才能有生存空間。

◎ 賴中強

如果你擔心民進黨一黨獨大，7月26日一定要投下同意罷免票。

如果你希望下次選舉不再被「亡國感」綁架， 7月26日一定要下架媚共親中的傅崐萁集團。

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因為，舊的不去，新的不來。

下架媚共親中的傅崐萁集團，真正愛國愛台、有能力監督民進黨的政黨，才能有生存空間。

7月26日下架媚共親中的傅崐萁集團，真正愛國愛台、有能力監督民進黨的政黨，才能有生存空間。（記者廖振輝攝）

● 他山之石：美國

正因為美國民主黨人與共和黨人都是愛國的，無論兩黨如何輪替，美國民主猶在。美國人不會一覺醒來，政黨輪替，新執政黨要跟普丁簽「大俄羅斯和平協議」。

但是，一中和平協議，「連胡公報五願景」至今仍明列在中國國民黨黨綱。朱立倫更明說：只要國民黨重新執政，一定會廢除兩岸人民關係條例第五條之三「民主防衛」條款。

「民主防衛」條款規定：「主權國家地位與自由民主憲政秩序之毀棄或變更，不得作為政治議題談判及協議之項目。」該條款並規定，跟中國政治談判，要國會四分之三多數同意，還要台灣公民複決絕對多數通過。朱立倫，你要廢除這個條款是在與台灣民主為敵！

朱立倫明說，只要國民黨重新執政，一定會廢除兩岸人民關係條例第五條之三「民主防衛」條款。（資料照）

● 他山之石：立陶宛

正因為立陶宛國會無論左派或右派政黨都堅決反對俄羅斯入侵，面對歐盟駐軍增加軍費問題，立陶宛國會國防委員會主席卡斯楚那斯可以霸氣地說：「所有的政黨，從右派到左派，都同意這是優先事項。」

同樣面臨周邊強權國家的威脅，台灣民主制度的最大缺陷，正是欠缺像立陶宛一樣能兼顧「國家團結對外，內部制衡監督」的健全政黨體系。

在立陶宛，你不用擔心國防委員會主席向馬文君一樣，把軍事機密洩漏給外國；大選投票時你不必有「亡國感」，你不必擔心下架了哪個執政黨後，新上台的執政黨會與俄羅斯簽署和平協議；你不會聽到政客說「關於立陶宛與俄羅斯的關係，你必須相信普丁」但是，台灣前前任總統馬英九卻說：「關於兩岸關係，你必須相信習近平」。

前總統馬英九說：「關於兩岸關係，你必須相信習近平。」圖為馬習二會。（美聯社檔案照）

● 沒有主權，就沒有民主

民主制度，預設了以主權國家為前提；不是主權國家，最多只能自治。

自治權，是可能被國家收回去的，今日香港，對照當年中共香港五十年不變的承諾，這個教訓還不夠嗎？

民主一定要有邊界，民主是共同體成員對於共同體公共事務的決定。誰是國民，誰不是國民？共同體的邊界是番薯還是秋海棠、或老母雞？這兩個問題不能模糊！

如果民進黨執政，我國國民是兩千三百萬人，中國國民黨執政，我國國民是十三億人，這樣人口與領土不固定，我們就不能說自己是國家，這樣的民主就如同沙灘上的城堡，隨時會被覆滅。

希望大罷免補選之後，台灣可以逐步邁向「對內政黨制衡競爭，對外全民團結禦敵」的健全政黨體系， 所有的主要政黨，都對台灣民主共同體忠誠，都遵守自由民主憲政秩序。

（取自貼文）

● 經民連5月25日會員大會決議：

我們的目標，是在大罷免運動之後，或是在 2026 年與 2027 年的落選運動之後，台灣可以形成如下健全的政黨體系：

◆ 對內政黨制衡競爭，對外全民團結禦敵；

◆ 所有政黨必須對台灣民主共同體忠誠，必須遵守自由民主憲政秩序。

◆ 以反共、認同台灣的中華民國派，取代中國國民黨舊黨國勢力。

◆ 以本土小黨合作，取代民眾黨。

◆ 讓民進黨健全茁壯，但不獨大。

後記：過去一個月，從雲林、台東、台中、桃園、台北、新北到基隆，經民連與超過二十個罷團合辦文宣工作坊，我個人負責以「為什麼要大罷免？」為題進行報告。參考各地民主夥伴的修正意見，漸次改寫成第二版，於個人臉書發表，並於自由時報及台灣放送轉載，這篇是第七篇，也是最後一篇。罷免投票前第二十九天（0627），大家加油，這是台灣民主化的三大未竟之業，大罷免，一定會成功。

（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

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