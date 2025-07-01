自由開講》說謊，只能騙到相信你的人

◎ 沈言

近日，國民黨立委統一口徑，稱罷免連署中有十五萬份造假，構成偽造文書，要求中選會與檢調查辦。他們說這是民主的破口，選舉的陰謀，法律的淪喪。但這真的是憂慮？還是又一場輿論操作？

立法院國民黨團公佈中選會統計之罷免不合格數統計表，質疑罷免連署中有十五萬份造假，構成偽造文書，要求中選會與檢調查辦。（國民黨團提供）

我們來看最核心的事實：這十五萬份所謂「不合格件」，包括重複、缺漏、筆誤、死亡名單，都是紙本連署中難以避免的誤差。罷免團體在發起行動時，就預估會有兩成五到三成的退件率，為防不足，會刻意提高收件量，比法定標準多出三成以上，確保刪除無效後也能過門檻。這不是容許造假，而是對制度風險的現場應對。

請繼續往下閱讀...

實際數據也說明這一點：全國收件約一百三十萬份，退件約十五萬，比例僅一成一到一成三──這不但不是「造假率」，甚至比罷團原先估算的容錯還低。國民黨當然明白這一點，因為過去的罷免案，他們也參與過。

那為什麼還要這樣說？因為目的從來不是法律，而是輿論。他們不是要讓民眾理解制度，而是要讓民眾懷疑制度。他們把準備說成罪證，把刪減說成造假，最後再命名為「揭弊」。這就像立起一個稻草人，再當眾推倒，轉頭對大家說：「你看，我們抓到了。」

國民黨沒有告訴你的是：針對綠委的罷雙吳行動，造假率高達九成以上；而全國罷藍委的連署，合格率平均約為八成七。前者是共犯結構的產物，後者則是紙本制度下一成三的誤差──把兩者混為一談，就是刻意誤導。

他們知道，這個資訊過載的時代，總有人只看標題、不看內容，只信片段或特定媒體，讓媒體替自己思考。只要有人願意相信，那就是新增的政治紅利。他們知道愈簡單的指控愈容易流傳，愈複雜的事實愈難說清。他們知道，在輿論競賽裡，速度往往比誠實更重要。

國民黨立委陳玉珍6月25日代表黨中央及國民黨立院黨團，告發多個罷免藍委之團體涉偽造文書及個人資料保護法。（資料照）

說到底，這是一種策略。一種把安全門檻說成陰謀，把準備說成罪證，把退件當成犯罪證明的策略。在這樣的操作裡，稻草人成為敵人，連署表成為罪證，制度空間變成攻擊舞台，而真相，從一開始就不在劇本裡。

但真相是，說謊作為策略，其實一點意義都沒有，因為說謊，本來就只能騙到相信你的人。

（作者為業餘樂手）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法