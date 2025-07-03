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有志一「童」》新加坡《防止外來干預法》守護國家

新加坡政府在立法時指出，外來勢力可能透過偽裝或協作等手段，在社群媒體上散播不實訊息，試圖影響新加坡的政治環境，破壞社會團結與和諧，誤導公眾對政治議題的認知，甚至動搖民眾對政府的信心，影響選舉結果。
童振源

童振源

2025/07/03 15:00

◎ 童振源

新加坡人口不多，政府高度重視內部族群的團結與人民對國家的忠誠，強調唯一效忠的對象是新加坡。李顯龍總理在2022年國慶演說中特別強調，新加坡華族不再是「落葉歸根」，而是「落地生根」，並表示：「我們有自己的故事可以說，而且一定要把它說得精彩。」

為了鞏固國民意識，新加坡人在公共場合，如學校、武裝部隊及國慶典禮上，都會齊聲宣讀《國家信約》。該信約的內容如下：「我們是新加坡公民，誓願不分種族、言語、宗教，團結一致，建設公正平等的民主社會，並為實現國家之幸福、繁榮與進步，共同努力。」

防範外國勢力干預

近年來，許多國家受到外國政府透過媒體或代理人進行干預，新加坡國會為此於2021年底通過《防止外來干預（應對措施）法》（FICA），以防範外部勢力透過敵意訊息宣傳或本地代理人介入內政。該法案中關於「本地代理人」的條款於2023年12月29日正式生效。

2021年底新加坡國會通過《防止外來干預（應對措施）法》（FICA），以防範外部勢力透過敵意訊息宣傳或本地代理人介入內政。圖為新加坡國會大廈。（中央社）2021年底新加坡國會通過《防止外來干預（應對措施）法》（FICA），以防範外部勢力透過敵意訊息宣傳或本地代理人介入內政。圖為新加坡國會大廈。（中央社）

新加坡政府在立法時指出，外來勢力可能透過偽裝或協作等手段，在社群媒體上散播不實訊息，試圖影響新加坡的政治環境，破壞社會團結與和諧，誤導公眾對政治議題的認知，甚至動搖民眾對政府的信心，影響選舉結果。

FICA法案賦予內政部長更大權力，例如強制科技公司、社媒公司及互聯網服務供應商刪除具惡意的網上內容及帳戶；亦可以把組織和個人列為「具政治影響力者」，要求他們披露外國資金來源，以及與外國實體的關係，可拘捕和起訴涉嫌以電子通訊進行秘密外來干預的人士。

歸化港商成首位「具政治影響力者」

根據《防止外來干預法》，新加坡政府於2024年2月2日宣布，香港商會及九龍會會長陳文平可能受外國勢力影響，並有意促進對方利益。為防止他成為外國勢力的代理人，新加坡政府考慮將他列為「具政治影響力者」。隨後，陳文平辭去所有新加坡基層組織職務，並卸任香港商會及九龍會會長一職。

陳文平於1990年從香港移民至新加坡，1993年取得新加坡公民身份，長期活躍於社區基層及宗鄉會館。他主要從事房地產及教育業務，並為新加坡高端客戶提供子女留學諮詢服務。此外，他還開辦「認識中國」通識課程，幫助年輕人及有意赴華經商者「真正了解中國和中國文化」。

2023年3月，陳氏以「海外列席代表」身份受邀參加中國政協會議，並在接受媒體訪問時表示：「海外僑胞有義務，也會盡力在海外講好中國故事。」此外，他還建議籌組僑胞聯盟，以推動交流與合作，為講好中國故事發揮力量。

新加坡政府於2024年2月26日正式將陳文平列為該國首位「具政治影響力者」，並規定其每年需申報所有超過1萬新幣的政治獻金來源，以及與外國政治或立法機構的聯繫，包括所獲得的移民福利，如榮譽公民資格或永久居留權等。

2024年2月新加坡政府正式將長期親中的歸化港商陳文平列為該國首位「具政治影響力者」。（圖擷取自陳文平臉書）2024年2月新加坡政府正式將長期親中的歸化港商陳文平列為該國首位「具政治影響力者」。（圖擷取自陳文平臉書）

截至2025年3月底，新加坡共有七位公民申報自己是外國立法機構或政治團體的成員，內政部在4月7日已經將其中四位公民（信和集團主席黃志祥，以及他的子女黃永光、黃永龍和黃敏華）列為政治影響力者，因為他們都是中國政協委員。

另外，新加坡於2025年5月3日舉行全國大選，新加坡選舉局和內政部在4月25日發布聯合聲明，指一些境外人士在社群媒體臉書（Facebook）的貼文試圖影響本屆大選，觸犯選舉法令，資訊通信媒體發展局（IMDA）已要求臉書屏蔽有關貼文。臉書隨即回應將加強事實查核機制，減少不實訊息在其平台流傳，以及刪除假帳號，協助維護選舉公正性。

新加坡政府的這些舉措，展現了其維護國家主權的決心，同時也是對外部勢力可能干預的明確回應。

（作者為我國駐新加坡代表）

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