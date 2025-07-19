自由開講》民主的道路，從來不是單向授權，而是可逆的勇氣

◎ 劉哲廷

言語的重量，有時不在它多激烈，而在它背後藏了多少遺忘。

國民黨主席朱立倫嗆說罷免是「台灣民主的恥辱」。（資料照）

當朱立倫站在鏡頭前，嘴角微微上揚，說罷免是「台灣民主的恥辱」，他其實不是在說一件新的事。他說的，是一種被訓練過的習慣性反射：當民主的機制不再服膺政黨意志時，它就成了罪證。只是他似乎忘了，三年前那個站在陳柏惟選區大街小巷、讚頌罷免為「人民勝利」的自己。那時的語氣也曾如此堅定，只是箭頭指向不同。

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朱立倫錯了嗎？或許不是。他只是比別人更早、也更自然地，把罷免當成一種政治工具，而非公民權利。他錯的，是以為自己用得著就民主，用不到就羞恥。錯的，是在一個聲稱自由的國度裡，期待人民只有在「聽話」時才有資格行使民主。

這場大罷免，是來自什麼樣的疲憊與不滿？不是每一張連署都來自政黨的動員，也不是每一位站在街頭的志工都有意為誰抬轎。他們或許來自醫護現場，來自被反改革淹沒的政策現場，來自一次又一次的委員會表決時，立委的失語、沉默、甚至惡意杯葛。

罷免，是一種提醒。是對代議制度的修補針。投票制度不完美，政黨名單也不能保證代表性，我們在民主的日常中必須留下一個可逆的出口。這不是為了報復，而是為了讓那些坐在高台上的民代記得：選票不是封印，是責任。

中選會委員會議後公告，立委罷免案共有24案成案，皆為國民黨立委。（記者李文馨製表）

朱立倫並不是不懂這些邏輯。他之所以選擇忘記，是因為這場罷免將清楚地打在國民黨的身上。24案罷免，全為藍委，再加上高虹安。這不是巧合，而是累積。

當你一次又一次地阻擋社會共識的政策進程，當你用缺席、棄權、冷處理、扯程序來回應選民的期待，最終就會有一種民怨，用筆尖在連署書上寫下：「我不要你了」。這不是一場突襲，而是一場早就注定會到來的集體覺醒。它遲到了三年，卻沒有缺席。

這場罷免之所以動人，不是因為它具戲劇性，而是因為它那樣日常。颳風下雨，有人撐傘，有人被淋濕；有人罵你亂來，有人說辛苦了。但連署的數字一筆一筆地上升，像是在回答一個從未被正視的問題：「這些民意代表，真的有代表你嗎？」

這場罷免之所以動人，不是因為它具戲劇性，而是因為它那樣日常。颳風下雨，有人撐傘，有人被淋濕（資料照）

當民進黨被罷免時，國民黨說這是民意的表達；當國民黨可能被罷免時，國民黨說這是政治追殺。這不只是語言的雙重帳冊，更是一種根深蒂固的政治階級意識。

罷免在他們眼中，從來不是民主權利，而是一種武器。他們擁有時高舉，它轉向時否認其合法性。他們不怕罷免，他們怕的是罷免的正當性被證明：怕人民真的有能力在制度內完成清算，怕群眾的理性不是一時衝動，而是堅定選擇。

我們當然知道，罷免制度不是萬靈丹，它也可能被濫用。但那正是民主的弔詭：濫用的權利與真正行使權利的人，其表現形式往往難以區分。我們不能因為害怕誤判，就關掉審判。反而應該在每一次罷免中更仔細地看、聽與記錄。

我們不是要因罷免而否定民意代表，而是要藉此提醒：權力的繼續，必須有回應的誠意。否則權力只是一座自說自話的高塔。

選舉不只是四年一次的儀式。而罷免，是一種提醒。是對代議制度的修補針。（資料照）

選舉不只是四年一次的儀式。罷免，是這套制度設計中最不浪漫、卻最真實的檢查機制。它不像競選會有光鮮的政見、明星般的造勢、堆滿社群的濾鏡；它是從冷峻的紙堆與一頁頁的印章裡生出來的，它粗糙、繁瑣、讓人疲憊，但它也最貼近「不想再忍受」的情緒。

有人說這樣的台灣太容易翻臉。但我說，這樣的台灣才有可能重新凝視民主本身。



（作者為詩人，自由工作者）

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