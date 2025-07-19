晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》民主的道路，從來不是單向授權，而是可逆的勇氣

2025/07/19 20:00

◎ 劉哲廷

言語的重量，有時不在它多激烈，而在它背後藏了多少遺忘。

國民黨主席朱立倫嗆說罷免是「台灣民主的恥辱」。（資料照）國民黨主席朱立倫嗆說罷免是「台灣民主的恥辱」。（資料照）

當朱立倫站在鏡頭前，嘴角微微上揚，說罷免是「台灣民主的恥辱」，他其實不是在說一件新的事。他說的，是一種被訓練過的習慣性反射：當民主的機制不再服膺政黨意志時，它就成了罪證。只是他似乎忘了，三年前那個站在陳柏惟選區大街小巷、讚頌罷免為「人民勝利」的自己。那時的語氣也曾如此堅定，只是箭頭指向不同。

朱立倫錯了嗎？或許不是。他只是比別人更早、也更自然地，把罷免當成一種政治工具，而非公民權利。他錯的，是以為自己用得著就民主，用不到就羞恥。錯的，是在一個聲稱自由的國度裡，期待人民只有在「聽話」時才有資格行使民主。

這場大罷免，是來自什麼樣的疲憊與不滿？不是每一張連署都來自政黨的動員，也不是每一位站在街頭的志工都有意為誰抬轎。他們或許來自醫護現場，來自被反改革淹沒的政策現場，來自一次又一次的委員會表決時，立委的失語、沉默、甚至惡意杯葛。

罷免，是一種提醒。是對代議制度的修補針。投票制度不完美，政黨名單也不能保證代表性，我們在民主的日常中必須留下一個可逆的出口。這不是為了報復，而是為了讓那些坐在高台上的民代記得：選票不是封印，是責任。

中選會委員會議後公告，立委罷免案共有24案成案，皆為國民黨立委。（記者李文馨製表）中選會委員會議後公告，立委罷免案共有24案成案，皆為國民黨立委。（記者李文馨製表）

朱立倫並不是不懂這些邏輯。他之所以選擇忘記，是因為這場罷免將清楚地打在國民黨的身上。24案罷免，全為藍委，再加上高虹安。這不是巧合，而是累積。

當你一次又一次地阻擋社會共識的政策進程，當你用缺席、棄權、冷處理、扯程序來回應選民的期待，最終就會有一種民怨，用筆尖在連署書上寫下：「我不要你了」。這不是一場突襲，而是一場早就注定會到來的集體覺醒。它遲到了三年，卻沒有缺席。

這場罷免之所以動人，不是因為它具戲劇性，而是因為它那樣日常。颳風下雨，有人撐傘，有人被淋濕；有人罵你亂來，有人說辛苦了。但連署的數字一筆一筆地上升，像是在回答一個從未被正視的問題：「這些民意代表，真的有代表你嗎？」

這場罷免之所以動人，不是因為它具戲劇性，而是因為它那樣日常。颳風下雨，有人撐傘，有人被淋濕（資料照）這場罷免之所以動人，不是因為它具戲劇性，而是因為它那樣日常。颳風下雨，有人撐傘，有人被淋濕（資料照） 

當民進黨被罷免時，國民黨說這是民意的表達；當國民黨可能被罷免時，國民黨說這是政治追殺。這不只是語言的雙重帳冊，更是一種根深蒂固的政治階級意識。

罷免在他們眼中，從來不是民主權利，而是一種武器。他們擁有時高舉，它轉向時否認其合法性。他們不怕罷免，他們怕的是罷免的正當性被證明：怕人民真的有能力在制度內完成清算，怕群眾的理性不是一時衝動，而是堅定選擇。

我們當然知道，罷免制度不是萬靈丹，它也可能被濫用。但那正是民主的弔詭：濫用的權利與真正行使權利的人，其表現形式往往難以區分。我們不能因為害怕誤判，就關掉審判。反而應該在每一次罷免中更仔細地看、聽與記錄。

我們不是要因罷免而否定民意代表，而是要藉此提醒：權力的繼續，必須有回應的誠意。否則權力只是一座自說自話的高塔。

選舉不只是四年一次的儀式。而罷免，是一種提醒。是對代議制度的修補針。（資料照）選舉不只是四年一次的儀式。而罷免，是一種提醒。是對代議制度的修補針。（資料照）

選舉不只是四年一次的儀式。罷免，是這套制度設計中最不浪漫、卻最真實的檢查機制。它不像競選會有光鮮的政見、明星般的造勢、堆滿社群的濾鏡；它是從冷峻的紙堆與一頁頁的印章裡生出來的，它粗糙、繁瑣、讓人疲憊，但它也最貼近「不想再忍受」的情緒。

有人說這樣的台灣太容易翻臉。但我說，這樣的台灣才有可能重新凝視民主本身。


（作者為詩人，自由工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書